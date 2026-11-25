温州都市报 2026-11-25 09:43:05

近日，市民黄先生拨打热线向记者反映，他在短视频平台看到推荐后下载多款工具类App，在未实际使用的情况下支付宝账户被持续自动扣费，几个月累计扣款约1.2万元。

温州网讯 近日，市民黄先生拨打热线向记者反映，他在短视频平台看到推荐后下载多款工具类App，在未实际使用的情况下支付宝账户被持续自动扣费，几个月累计扣款约1.2万元。“单款软件每周扣费48元，如果不是偶然核对账单发现，这笔费用还会一直扣下去。”

刷短视频下载软件

未使用却遭持续扣费

今年6月，黄先生购置了一台iPhone手机。因对手机操作不太熟悉，他刷短视频时看到平台推荐的摄影、定位、拍照类工具软件，觉得功能实用，便顺着视频指引点击下载。黄先生说，部分软件标注有免费试用活动，下载之后他一直没有打开使用，也没有留意订阅扣费相关提示。

到了11月初，黄先生核对支付宝账单时，注意到大量金额为48元的扣款记录。黄先生经营酒水生意，账户日常资金往来较多，小额扣费不容易被察觉，但密集的同类扣款让他心生疑虑。查询后发现，扣款渠道均标注为“APP Store &Apple Music”，用途为“文化休闲”。

“我平时会在抖音购物、刷礼物，但这些扣费都不是我主动消费的。”黄先生随即联系苹果官方客服，才知晓这些款项来自此前下载、并未使用的App订阅自动续费。

多款工具App

暗藏低价试用续费条款

经黄先生统计，涉及扣费的App包括“专业指南针”“全能导航”“好用放大镜”“舞动相机”等23款，其中22款产生扣费，累计金额约1.2万元。以“专业指南针”为例，该App自6月26日起开始扣费，按每周48元标准自动续费，截至11月初一共扣款19笔，合计872元。

昨天，记者查看“专业指南针”应用页面看到，页面底部以小字标注：新人优惠首周8元，后续按48元自动续费。黄先生表示，下载和试用过程中，他没有留意到这条续费提示，“如果清楚后续要按周扣费，我肯定不会开通订阅，更不会下载。”

记者注意到，“专业指南针”“全能导航”“好用放大镜”等多款涉事App，已于11月上旬在订阅列表中停用。黄先生说，在苹果客服协助下，他已经关闭全部自动续费项目，有十余笔周会员费用成功退回，但其余款项暂未退还。

黄先生再次致电苹果官方客服，希望平台协助向应用开发者协商退款，并对相关App进行管控。客服人员回复，此前沟通中已有部分应用方完成退费；针对应用相关问题，平台设有用户投诉渠道。该客服人员同时提醒，要留意App订阅续费信息，及时关闭不需要的自动续费项目。

律师观点

浙江震瓯律师事务所律师 项耀洁

自动续费自动扣款须满足两个条件

根据《消费者权益保护法》《网络交易监督管理办法》规定：关于自动续费、自动扣款服务，须满足两个条件： 1.开通时清晰提示扣费规则、取消路径；2.每次扣费前，再次显著提醒，给予用户自主选择、取消的机会。这是为了保障消费者的知情权和选择权，如果消费者在不知情的情况下被自动扣费，可以联系平台协商退款。

消费者在开通“低价试用”前，应先查看有无自动续费说明及退订方式，同时关闭“自动续费/免密支付”等功能。

来 源：温州都市报

原标题： 20余款App只装不用 1.2万元续费不请自扣

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com