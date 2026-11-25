人民日报 2026-11-25 09:25:30

需求生长一寸，治理跟进一步；治理更精细，民生会更暖

需求生长一寸，治理跟进一步；治理更精细，民生会更暖

当精细治理成为共识，如何在实践中找准切口与路径，行之有效地把“精细”做实？近期两则媒体的报道，给出了生动答案。

一则是江西新余的新鲜事：摊主缺啥设备，政府按需免费“定制”。夜市上，有的摊主缺烤炉，有的需冰柜，还有的想要展示柜……相关部门改变“统一发三轮车”的旧思路，让摊主根据自身实际提出具体需求，实现“商家点菜、政府接单”。

另一则是重庆的日常事：聚焦一刻钟便民生活圈升级城市服务，满足居民生活需要。一圈一策、下楼就买，社区、社交、商业在步行可达的半径里融成一片烟火气，中小商超托起便民生活。

无论是创新举措为摊主着想，还是深入生活为居民服务，都折射一种趋势：基层治理的思路，正从注重“有没有”转向“优不优”，从考虑“我能提供什么”转向“你需要什么、怎样送到你面前”。从中，可以思索治理的精细度究竟如何炼成。

从满足多元场景中来。

治理的出发点是具体的人，而人的需求往往藏于不起眼的日常。早上给孩子吃什么？在北京通州区，孩子的早餐有了新的打开方式：有的学生走进学校附近的机关食堂用餐，有的则在教室里吃上学校食堂师傅做好的热饭菜。当地盘活机关、街道、国企以及校内自有食堂资源，分类施策，让校园早餐有了更多“解法”。

上前一步、靠近一些，把“镜头”对准真实需求，看见不同个体的难处，想方设法盘活存量资源，优质的治理供给便能从具体场景里长出来。

从持续动态适配中来。

治理的精细度在于“恰到好处的满足”。从需求侧看，现实诉求是分化而非同质的，是动态而非静止的。这就意味着，有效治理不是一成不变的，而应是可协商、可完善、可适配的动态体系。

在重庆，有条路会“变脸”。白天，这里是双向八车道的城市主干道；夜晚，又变成潮汐夜市，城市秩序与市井烟火互不妨碍。在天津，有条小巷“善于”修补。以往，周边居民“小修小补”需求强烈，却苦于找不到地方，王串场街道盘活闲置铺面，集中引入织补等便民业态，“老手艺”有了去处，群众诉求也有了落点。

不搞“一刀切”，而是找准公共资源与群众需求的结合点，把握多元利益的平衡点，因地制宜、因时制宜调整治理的侧重点、发力点，才能让治理之手更好跟着需求的节奏舞动。

从科学优化机制中来。

基层治理中的问题，常需在多重约束下逐个求解，但又不能陷入“就事论事”的惯性。这就需要构建可持续的长效治理机制。

以“骑手地图”为例，类似信息指南在一些城市并不鲜见。内蒙古呼和浩特建设“青蜂舍”服务驿站，联合商家打造上百家骑手友好餐厅。

可见，精细治理并非单一主体大包大揽，而是政府搭台、企业唱戏、社会参与，形成服务可持续、成本可负担、群众可参与的长效机制。

基层治理与民生之需，应在动态互促中形成良性循环。需求生长一寸，治理跟进一步；治理更精细，民生会更暖——这正是基层治理的动人模样。

作者：闫 丽

原标题：治理精度从哪儿来（人民时评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com