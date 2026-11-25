新华网 2026-11-25 09:26:50

据日本《朝日新闻》24日报道，日本政府正在研究修改“防卫装备转移三原则”，或删除其前言中有关“无核三原则”等内容的表述。结合近期日本政府拟在修订“安保三文件”时为“无核三原则”设置例外情形的动向，这一消息引发广泛担忧。

据日本《朝日新闻》24日报道，日本政府正在研究修改“防卫装备转移三原则”，或删除其前言中有关“无核三原则”等内容的表述。结合近期日本政府拟在修订“安保三文件”时为“无核三原则”设置例外情形的动向，这一消息引发广泛担忧。

“防卫装备转移三原则”是规范日本对外出口武器的政策文件。今年4月，日本政府通过内阁决议，完成对“防卫装备转移三原则”及其运用指南的修改，原则上允许杀伤性武器对外出口。

《朝日新闻》称，日本政府正在考虑配合年内修订“安保三文件”，对“防卫装备转移三原则”进一步做出修改，或删除其前言中“迄今始终坚持不成为对他国构成威胁的军事大国、恪守‘无核三原则’的基本原则”等表述，同时拟增加以武器出口为前提开展研发、强化生产能力的相关内容。

《朝日新闻》援引日本政府相关人士的话称，现行前言是在自民党与对武器出口持谨慎态度的公明党联合执政期间制定的，“已不符合现政权积极推动武器出口的方向”。

“无核三原则”指“不拥有、不制造、不运进核武器”。据日本媒体近日报道，日本政府正考虑在年内修订《国家安全保障战略》时，对“无核三原则”设置例外情况，允许在紧急情况下将核武器运进日本。这一动向近期已引发日本民众频繁抗议。

《朝日新闻》称，在上述背景下，日本政府又考虑从“防卫装备转移三原则”前言中删除有关“无核三原则”的表述，甚至引发执政党内部的质疑。有相关人士认为，此举可能引发外界对日本政府轻视“无核三原则”的猜测。

来 源：新华网

原标题： 日媒：日本政府或删除武器出口文件中“无核三原则”相关表述

记者：李子越 陈泽安

本文转自：温州新闻网 66wz.com