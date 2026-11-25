新华网 2026-11-25 09:28:41

俄罗斯总统普京24日表示，乌克兰武装部队持续袭击俄燃料与能源基础设施，俄方必将予以回应。他要求加强对俄燃料和能源基础设施的保护。

俄罗斯总统普京24日表示，乌克兰武装部队持续袭击俄燃料与能源基础设施，俄方必将予以回应。他要求加强对俄燃料和能源基础设施的保护。

普京当天在燃料与能源综合体发展委员会会议上指出，尽管美国总统特朗普此前要求乌克兰停止此类袭击，乌方仍继续袭击俄燃料与能源基础设施。他表示，乌方推动局势升级的行动不会对俄造成致命打击。

普京说，目前俄国内燃料市场保持稳定，民众和企业需求得到保障，国内汽油价格在经历峰值后趋稳。他强调，当前确保国内燃料供需平衡、供应稳定仍然是主要任务。

普京说，当前，国际成品油市场形势依然严峻，俄企在全球能源市场仍然占据领先地位。俄方从未限制向任何国家和地区供应油气资源，反而是一些方面“不断试图限制俄罗斯对欧洲的能源出口”，致使欧洲无法获得俄罗斯的石油和天然气。

普京表示，俄罗斯将积极开发新的能源供应路线，拓展国际能源市场。

来 源：新华网

原标题： 普京：必将回应乌对俄燃料能源设施的袭击

记者：黄河

本文转自：温州新闻网 66wz.com