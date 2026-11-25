温州都市报 2026-11-25 09:43:00

近日，温州多人因空腹大量食用柿子引发胃柿石，从而导致肠梗阻。

温州网讯 近日，温州多人因空腹大量食用柿子引发胃柿石，从而导致肠梗阻。

几周前，市民李先生（化姓）在一处农家乐聚餐，饭前连吃好几个刚摘下的新鲜柿子垫肚子。回家后不久，他便感到腹部不适，随后腹痛一阵猛过一阵。家人连夜将他送往温医大附一院急诊。

接诊医生安排腹部平扫CT后发现，其小肠腔内可见团块状植物性结石，已造成急性机械性肠梗阻。保守治疗已无法解除梗阻，急诊随即联合胃肠外科实施微创手术。术中，医生通过微创手法将坚硬粪石揉碎成小颗粒，逐步推送进入大肠，梗阻这才解除。

据了解，今年入秋以来，温医大附一院胃肠外科已接诊好几例类似患者。

温医大附二院学院路部ICU近期也收治了一位七十多岁的阿婆。她连续三天吃了不少柿子，之后腹部持续胀痛，许久不排气、不排便，送到急诊确诊为肠梗阻，紧急转入ICU，最终由消化内科医生开展床旁肠镜，一点点疏通了堵在肠道里的柿石。

医生介绍，饭前食用柿子，柿子里的单宁在胃内酸性环境中容易发生聚合，并与植物纤维、果胶及蛋白质等成分黏结成团，逐渐形成坚硬的植物性胃石。胃石早期症状往往不明显，仅表现为上腹不适、饱胀、恶心，属典型“沉默的危险”。留在胃内的柿石会随蠕动摩擦、压迫胃黏膜，引发糜烂、溃疡甚至消化道出血；一旦下移进入狭小的小肠并嵌顿，便会导致急性肠梗阻，出现腹痛、腹胀、频繁呕吐，完全梗阻时停止排气排便，持续梗阻可致肠壁缺血、坏死甚至穿孔、腹膜炎。

温医大附一院胃肠外科主任程骏提醒，吃柿子应挑熟透脱涩的，避免空腹一次大量食用；柿饼、山楂、黑枣、乌梅等富含单宁、果胶的食物也需克制。若吃完柿子后出现持续不缓解的腹痛、腹胀、恶心呕吐，尤其肚子胀、长时间不排气排便，切勿自行揉腹、喝偏方或硬扛，应尽快就医，腹部CT有助于判断梗阻及胃石情况，及时干预可降低肠坏死、肠切除风险。

来 源：温州都市报

原标题： 饭前连吃几个柿子 硬是吃出肠梗阻

医生：吃完柿子若出现持续腹痛腹胀，切勿用偏方或硬扛

记者 王春霞 通讯员 林季 李扬帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com