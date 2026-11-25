温州晚报 2026-11-25 09:43:00

11月23日，龙湾区蒲州东单元B-03地块在浙江土地使用权网上交易平台拍出，折合楼面价约2790元/平方米。结合此前签约信息，该地块将打造温州龙湾山姆会员商店，标志着温州第二家山姆会员商店“落地”。

温州网讯 11月23日，龙湾区蒲州东单元B-03地块在浙江土地使用权网上交易平台拍出，折合楼面价约2790元/平方米。结合此前签约信息，该地块将打造温州龙湾山姆会员商店，标志着温州第二家山姆会员商店“落地”。

该地块位于龙湾区蒲州街道上江村、屿田村，地处文昌路、括苍中路、富春江路、汇金锦园之间，东侧紧邻汇金锦园，西侧贴近文昌路，北侧临近机场大道，南侧一路之隔为幼儿园和小学。

地块性质为零售商业用地，出让年限40年，占地约58.846亩，容积率1.3-1.35，建筑限高40米，地上总建筑面积约52953平方米，地下建筑面积约47693平方米，整体总建筑面积近10万平方米。

根据相关招标文件预公示，项目地上建筑设计应符合大型仓储式商业运营需求，主体建筑采用12×9米柱网结构，商业空间层高9米，按集中商业双倍计容；地上、地下各两层，机动车停车位规划超过1100个，地块三边预留车行出入口。

与鹿城首家山姆会员商店相比，龙湾新店在用地和山姆经营空间上更大。鹿城首店用地约42.5亩，山姆商超主体约4.27万平方米；龙湾新店占地约58.846亩，地上商业建筑面积约5.3万平方米，比首店山姆主体多出约1万平方米。

更大的差别还在容积率。鹿城首店容积率上限达到2.8，是在市中心有限地块上同时布局商超和写字楼；龙湾二店容积率压在1.3-1.35，限高40米，整座建筑横向铺开，而非向上堆叠。对需要大平面、大柱网、大停车场的仓储式会员店而言，低容积率直接指向更宽松的动线、更充裕的停车配置和更典型的“仓储式”购物体验。

鹿城首家山姆会员商店于2024年12月18日开门营业，2025年全年销售额接近34亿元，跻身山姆全国门店业绩前十。今年6月29日，龙湾与沃尔玛（中国）完成签约；10月22日龙湾山姆地块正式挂牌；此次地块成交距签约不到5个月。

此次拿地主体并非沃尔玛本身，而是龙湾本土国企温州市龙湾时尚投资发展有限公司，归属臻龙建设投资集团。其模式与鹿城首店保持一致，即由国企摘地建设，后续交由山姆运营。

来 源：温州晚报

原标题： 比第一家大一圈 温州第二家山姆会员商店“落地”

记者 许雅晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com