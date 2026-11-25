温州晚报 2026-11-25 09:43:00

在温州肯恩大学，一门市场营销课最近“喵”趣连连。学生们不做纸上谈兵的案例分析，而是真刀真枪地为校园内外的流浪猫设计“求职简历”、制作领养保障卡，当起了流浪动物的“营销顾问”。

学生们到社区向居民介绍领养要素

给“毛孩子”建档立卡

分发领养保障卡

暖“喵”义卖

温州网讯 在温州肯恩大学，一门市场营销课最近“喵”趣连连。学生们不做纸上谈兵的案例分析，而是真刀真枪地为校园内外的流浪猫设计“求职简历”、制作领养保障卡，当起了流浪动物的“营销顾问”。这背后，是温州肯恩大学市场营销系助理教授高诗文将商业知识与公益实践相结合的一次大胆尝试。

给“毛孩子”建档立卡

从营销到“帮生命找归宿”

高诗文教的“市场营销原理”，是一门面向不同商科专业、不同年级的基础课。课上有个延续多年的惯例：每学期请一个真实的组织和企业当“客户”，把对方正头疼的问题，变成学生的课程项目。

今年秋季学期，第一位走进这间教室的“客户”，是一个由教职工和学生志愿者自发组成的非营利性动物保护团体，学生们的课程项目有了具体的名字：Marketing for Paws（为爪印而营销）。

学生要做的第一件事，是给猫狗建档。在课程项目开始前，该志愿者团队已为校园内外被志愿者救助、照顾并做过健康检查的流浪猫狗逐一建档，并搭建了展示这些档案和领养信息的网站，它们叫什么、多大了、什么性格、身体情况怎么样、适合什么样的家庭？在此基础上，课程学生丰富档案内容，并主要围绕动物救助筹款和领养信息传播两个方向，开展市场调研、分析目标群体、设计营销方案，尝试实际实施并评估效果。

打开网站，一只只流浪猫、流浪狗的生动图像映入眼帘。下面四个步骤写得清清楚楚：认识它、联系志愿者、见面并短期试养、签下协议并由志愿者回访。

“我们不想把它们写成‘很可怜’。”高诗文说，猫有猫的性格，有的活泼，有的安静，有的特别亲人。她想让学生明白，领养推广的核心是让一个可能合适的人认识这个真实、具体的生命，而不是拿悲惨换取同情。

学生们还做了一套领养保障卡，带到周边社区，一张一张递给居民，讲清楚领养要承担的责任、需要准备什么、遇到问题该找谁。

在这门课上，市场调研、消费者行为、市场细分与目标市场选择、价值主张、整合营销传播、营销效果评估……这些课本上的核心知识点，全被“赶”进了真实场景。学生要先回答：哪些人可能有领养意愿？他们为什么愿意或不愿意领养？哪些因素影响决策？如何通过合适的渠道让潜在领养人了解待领养动物？

理想方案撞上现实

“受挫”小组的真实营销课

“很多流浪动物并不是完全没有获得帮助的机会，而是由于救助资源有限、信息传播不足，难以被更多愿意提供帮助的人看到。而这些，恰恰是市场营销可以发挥作用的地方。”高诗文说。于是，课程设置了两个方向：一是为动物绝育与救助筹款，二是扩大领养信息传播并匹配合适的领养家庭。学生以“学生市场营销咨询团队”的身份，为真实客户设计并实施方案。

真实项目最大的魅力，也在于它从不按剧本走。有一个小组最初提出一个颇具温度的想法：老年人需要情感陪伴，流浪动物需要温暖家庭，能否通过营销帮双方建立联系？概念上双赢，可一落到实践就碰了壁——接触目标群体远比想象中难，即使接触到老年人，对方也未必愿意了解和接受领养信息。学生一度很挫败，担心方案失败。

“我没有直接告诉他们怎么做，而是引导他们重新思考：我们是否真正理解了目标群体的需求？”高诗文回忆。经过对前期调研信息的重新分析，学生意识到问题不在宣传力度，而在于部分老年人对动物领养缺乏了解，对陌生推广者也尚未建立足够信任。于是，小组果断调整目标：从短期寻找领养人，转向设计适合老年群体的领养科普和宣传材料，为志愿组织未来活动积累经验。

“一个听起来很好的创意，不一定是一个切实可行的营销方案。他们学会了从目标群体的视角重新理解问题，这种从挫折中学习、不断调整策略的经历，可能比一次顺利的方案展示更有意义。”高诗文说，“我希望学生明白，营销不是把自己的想法推销给别人，而是理解他人的真实需求，并通过创造价值找到解决问题的方法。专业知识的价值不仅在于创造商业利益，也在于能够运用所学去帮助有需要的人，关怀那些无法为自己发声的生命。”

考核不看筹款数额

专业知识承载社会责任

学期尚未结束，各小组项目仍在推进。有的小组针对学校教职工和学生群体探索不同筹款方式，有的尝试与校外机构建立合作，还有的希望通过以往领养人的真实经历和社交关系，让更多潜在领养家庭了解正在等待领养的动物。

评价标准也颇有意思。高诗文明确表示，不会简单用筹了多少钱、促成多少次领养、收获多少浏览量来打分。“真实项目的结果受很多学生无法控制的因素影响。一次没达到预期的活动，并不意味着学生没学到东西。”高诗文更关注学生是否真正理解客户和目标群体需求、能否正确运用营销理论、方案是否具有创意和可行性、能否认真执行并根据反馈反思改进。此外，社会责任意识是重要考量：“他们是否能在制订方案时，不仅考虑客户需求，也认真考虑流浪动物的利益与福祉？一次成功的领养推广，不只是让更多人看到动物信息，更是让真正适合的家庭与动物建立长期、稳定的关系。”

“我尤其希望倡导‘领养代替购买’。如果你已经做好了迎接一个新家庭成员的准备，不妨先去了解那些正在等待领养的流浪动物。”高诗文说，“领养并不只是单方面的给予。对很多领养家庭而言，动物带来的陪伴、信任和快乐，同样是一份非常珍贵的礼物。当然，领养是一份长期的责任，希望每一次领养都是经过充分了解和慎重考虑的决定。”

如果暂时没有条件领养，也可以加入志愿者团队、帮助传播领养信息，或支持流浪动物绝育和救助工作。“改变不一定需要从多么伟大的行动开始。有时候，多一个人愿意了解，多一个人愿意伸出援手，就可能改变一条生命的命运。”高诗文说。

来 源：温州晚报

原标题： 课堂“喵”计 大学营销课教学生帮流浪动物“找家”

记者 张嫣彬 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com