中国新闻网 2026-11-25 09:54:42

日前，浙江省温州市永嘉县桥头镇侨联主席夏海潮收到喜讯——桥头籍侨胞单宁，正式就任荷兰华人薯店总会第五届理事会会长。通过薯条产业凝聚而成的海外侨团，缘何成为“天下永嘉人”聚侨心，汇侨力的一道缩影？

日前，浙江省温州市永嘉县桥头镇侨联主席夏海潮收到喜讯——桥头籍侨胞单宁，正式就任荷兰华人薯店总会第五届理事会会长。通过薯条产业凝聚而成的海外侨团，缘何成为“天下永嘉人”聚侨心，汇侨力的一道缩影？

11月9日，荷兰华人薯店总会十周年庆典现场。受访者 供图

时间回到1996年，15岁的单宁受到温州侨乡“敢为天下先”的精神感染，只身远赴荷兰，从打零工、做跑腿开始，在异乡扎根。后来，他渐渐发现：薯条作为荷兰的国民美食，却少有华侨华人从业者。于是，他想当这个“先行者”。

与单宁“英雄所见略同”的人不在少数。21世纪初，荷兰超半数的薯条店已由华侨华人经营，从业者多为浙江籍侨胞。然而，中国侨胞门店多以家庭式经营为主，长期处于分散状态，在供应链议价、经营合规、风险应对上缺乏统一渠道。

2004年，单宁收购了一家荷兰本土薯条店，励志改变这种情况。往后20余年，他始终坚持“保本土口味、提管理效率”的思路，带领品牌持续壮大。如今，单宁向上游延伸搭建完整供应链体系后，企业成长为集品牌运营、餐饮管理、供应链服务于一体的综合餐饮集团。

做生意期间，单宁不忘帮助同胞。深耕行业多年，他先后出任荷兰华人薯店总会常务副会长、旅荷华侨总会第一常务副会长等职，始终抱着务实的念头做侨务。“侨团的价值不在声势排场，而在关键时刻能给会员撑腰助力。”在他帮助下，新生代侨商扬帆起航、团结一致。

此次单宁履新会长，恰逢荷兰华人薯店总会成立十周年。从最初几十人的小社群，到如今汇聚六百余家会员单位、覆盖荷兰近三千家华人薯店与快餐门店的行业组织，十年沉淀的分量，单宁心里最清楚。

身在海外三十载，单宁一直心系桑梓。得知桥头镇升级“侨胞之家”阵地，单宁主动捐资助力，为回乡游子搭建联络处、乡情港。在荷兰，他也乐于中荷文化交流的纽带作用：赞助首届“Bakhuus杯”华人龙舟邀请赛，让端午龙舟划进异国河道；支持华人春节庆典，推动传统民俗在海外落地。各类侨界、商贸活动里，他总不忘推介温州发展，以侨为桥牵起两地联结。

“守业、帮同胞、不忘家乡，这将会是我的一生。”在单宁看来，一间小小的薯条店，装着无数海外侨胞家庭的生计与梦想；薯条翻腾的油锅里，熬的是浙商敢闯敢拼的韧劲。

来 源：中国新闻网

原标题： 中国浙籍侨胞扎根海外的薯条侨团

作者 张益聪

本文转自：温州新闻网 66wz.com