中国新闻网 2026-11-25 09:50:16

在浙江温州瑞安，一批批文化特派员带着文化项目下沉一线，走进镇街、扎根社区，为基层文化建设注入源头活水。

一枚船票、一棵古树、一场大戏，如何让闲置空间重焕生机，改写一方发展生态？

在浙江温州瑞安，一批批文化特派员带着文化项目下沉一线，走进镇街、扎根社区，为基层文化建设注入源头活水。

“过去，一枚竹签制成的船票，拿到就可以过江；今天，领取一枚竹签，可以开始一段认识飞云渡的旅程。”在瑞安飞云渡旁，温州市级文化特派员余清滢以一支小小的竹签船票为切口，推动一处400平方米的社区闲置空间转型为“签载飞云”文化会客厅。

飞云渡是瑞安飞云江上的一座千年古渡，它曾是浙闽往来的必经之路，现在主要供两岸居民过江。

来自福建的余清滢对江水和航运有着天然的亲近感。她的父亲是一名老航运人，早年也曾跑过飞云渡的航线，与这方水土结下了不解之缘。

“父亲经常绘声绘色地讲起当年在飞云渡码头排队领取竹签船票的热闹场景，还有那些在渡口迎来送往的百态人生。”余清滢坦言，飞云渡有着深厚的文化底蕴，却缺少故事讲述、展示载体和留得住的体验感。

浙江温州瑞安，余清滢(左二)在渡口调研。(资料图)瑞安市融媒体中心供图

经过走访调研，余清滢发现，大家呼声最高的文化符号，就是父亲口中所说的竹签船票。

为此，她结合所学的环境设计专业，依托渡口现有空间与临江环境，将历史图文、口述影像、互动装置等与主题文创相结合，结合线下空间、线上互动打造“签载飞云”文化会客厅，让游客有了一个了解飞云渡的入口。

如今在瑞安，一个个沉寂的乡土空间不再只是物理载体，而是依托在地文化重新定义价值，漾起烟火新意。

在海拔近600米的芳庄乡黄金坳村，一棵1200年的苦槠树旁，闲置老屋改造的苦槠树馆初具雏形，馆内不时飘出苦槠咖啡的香气。这是瑞安市文化特派员夏盈瑜扎根古村，以古树文脉绘就的乡村新图景。

入驻黄金坳村后，夏盈瑜的第一件事就是去村里走访摸排。调查发现，村民们迫切希望能有一个属于黄金坳村自己的文化阵地，把老祖宗留下的东西传承下去。

2026年，黄金坳苦槠古树文化公园成功获批第三批浙江省古树名木文化公园。夏盈瑜意识到，苦槠古树便是锚定黄金坳村落根脉的“文化坐标”。

浙江温州瑞安，夏盈瑜(左一)和芳庄乡干部在苦槠树馆调研。(资料图)瑞安市融媒体中心供图

走进苦槠树馆，“芳庄古树地理志”“苦槠自然密码”等展区错落有致。为了增强互动感，文化特派员团队还找到一段苦槠原木，让游客能亲手触摸斑驳的树皮纹理。

“我们不想只做静态的展示，更想让大家有参与感。”夏盈瑜说，来到场馆的人，还可以在苦槠豆腐制作展示区亲手推一把石磨，体验制作苦槠豆腐的乐趣。

空间建起来了，如何让它“活”起来并带动村民增收？她将目光投向了文创产品。

目前，夏盈瑜已经带领团队设计出以1200年苦槠树为原型的系列冰箱贴文创产品：散落的苦槠果可以从树上“采”下，苦槠豆腐模型可以挂起来把玩。同时，团队还结合当地山区随处可见的“晒排”习俗，推出“万物可晒”系列文创产品。

下一步，她还计划打造苦槠文化节、手艺体验课等常态化活动，吸引更多游客走进来，带动村集体经济增收，让黄金坳的“苦槠记忆”真正成为乡村振兴的“金名片”。

空间重构只是第一步，当地文化特派员们还持续丰富内容供给，以多元活动为载体，让乡土文化不断“生长”。

在玉海街道永胜门社区，浙江省级文化特派员、温州大学音乐学院教授李良正全力推进“寻迹·朝旗——瑞安西山历史文化街区沉浸式5D实验剧”项目。该剧以“寻找曾联松”为题，以沉浸式街头实景演出的形式，带领观众身临其境，追溯国旗设计者曾联松先生的来时之路。

在汀田街道汀八村文化礼堂，瑞安市文化特派员、浙江开放大学瑞安学院高级教师池万村牵头打造“乡韵传情·聚智惠乡”文化赋能项目，把大学课堂和专家讲座送下乡。

“村民想要什么活动，我们就积极提供什么活动。”池万村说，他结合村民的“点单”需求，统筹对接师资，让各类活动精准落地。

旧空间承载新故事，老文脉生出新活力，文化的“火种”正在瑞安乡土间传递，为乡村振兴注入绵长的人文力量。

来 源：中国新闻网

原标题： 浙江瑞安：播下文化“火种”，唤醒“沉睡”空间

作者：黄彦君 周小玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com