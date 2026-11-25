温州晚报 2026-11-25 10:04:48

来自乐清的宝宝小宝（化名）出生仅6天确诊危重罕见病卡·梅综合征，颈部巨大瘤体压迫气管，血小板持续告急，随时面临大出血、窒息风险。在温州医科大学附属第二医院新生儿科历经76天的生死抢救，闯过重重难关顺利出院。

宝宝康复后，家属送来锦旗表示感谢。

温州网讯 出生仅6天确诊危重罕见病卡·梅综合征，颈部巨大瘤体压迫气管，血小板持续告急，随时面临大出血、窒息风险。来自乐清的宝宝小宝（化名），在温州医科大学附属第二医院（以下简称“温医大附二院”）新生儿科历经76天的生死抢救，闯过重重难关顺利出院。时隔3个月，小宝回院门诊复查，精神、吃奶状态都很不错，颈部病灶也明显缩小。家属特意送来锦旗和手写感谢信，向多学科医护团队表达谢意。

今年8月，小宝刚出生第二天，检查发现血小板数值偏低，在当地医院接受治疗后，血小板依旧一路往下掉。出生才6天，小宝被紧急转运到温医大附二院新生儿科。入院时，小宝血小板仅41×10^9/L，远低于新生儿150～300×10^9/L的正常参考范围，左侧颈部鼓起巨大包块，全身遍布皮肤瘀斑。影像学检查进一步发现，病变范围波及颈部、咽旁、舌体多处，颈内动脉被瘤体包埋，气管也被挤压移位。结合凝血功能结果，小宝被确诊为卡·梅综合征，不断增大的肿块，让孩子吸吮、吞咽都出现困难，窒息、致命大出血的阴影时刻笼罩着这个小生命。

据介绍，卡·梅综合征是多发于新生儿、婴幼儿的危重罕见血管肿瘤疾病。瘤体在体内会大量消耗血小板与凝血因子，引发重度血小板减少、凝血功能紊乱，一旦出血很难止住，病死率高，临床救治十分棘手。

住院期间小宝病情跌宕起伏，接连遭遇多重考验。温医大附二院第一时间开启多学科会诊（MDT），新生儿科联动儿童肿瘤外科、儿童血液科、临床药学科等多个科室，量身定制诊疗方案。治疗过程中，患儿血小板多次跌到危急数值，瘤体合并感染，还出现激素依赖、病情反复等难题。医疗团队密切监测患儿状态，动态调整用药方案，配合各项生命支持手段，一点点稳住不断恶化的病情。

血液指标逐步好转之后，残留的瘤体依旧压迫气道等重要器官，风险并未完全解除。在儿童麻醉科的保驾护航下，儿童肿瘤外科为小宝实施介入硬化治疗，手术顺利完成。整整76天全力救治过后，小宝血小板回归正常，身上的瘀斑全部消退，于10月29日平安出院。

11月19日，小宝回到新生儿科门诊随访复查，各项指标稳定，后续只需定期复诊，长大后基本可以和普通孩子一样生活。

新生儿科医生提醒广大家长，如果婴幼儿出现不明原因血小板降低、皮肤莫名瘀斑，或是体表、口腔长出异常肿块，千万不要忽视，应当及时就医，做到早发现、早诊断、早干预。

来 源：温州晚报

原标题： 宝宝出生6天血小板被疯狂“吞噬” 温医大附二院鏖战76天挽救生命

记者 谢施琦 通讯员 白俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com