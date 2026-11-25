人民网 2026-11-25 09:54:39

这几天，到温州乐清经济开发区公交超充站充电的司机陈师傅发现，公交车从50%电量充至满格只花了20多分钟，比以往快了一倍。变快的原因是这里作为场景实验室，向刚量产的天正电气固态变压器开放“首试”。新产品在国网乐清市供电公司帮助下接入真实电网测试，各项性能稳定，洽谈订单也随之而来。企业负责人高天乐激动地说：“是政府积极开放场景，让我们有了快速打入新市场的机会。”

温州制造业根基扎实，现成的产线、充足的产能、真实的需求，是一座场景富矿。但受限于开放机制不健全、供需信息不对称，不少新产品找不到可验证的真实场景，需求方对首购首用心存顾虑，供需之间隔着“最后一公里”。为了帮助它们更顺畅对接场景资源、建立先试先用通道，11月，温州出台《加快新场景大规模建设应用 推动科技创新和产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》，提出打造一批场景实验室，构建闭环机制加快新场景大规模建设应用，到2028年累计开放300个以上新场景。

让企业需求被看见，让前沿技术先进厂。温州建立市县两级制造业场景需求和能力常态化征集机制，将模糊化、碎片化的行业需求整合为体系化、共性化的场景“标书”，让供给方循着“标书”精准发力。目前，温州已征集市级场景需求178项、能力供给清单174项。

国企则把城市核心资源变成验证地，开放基础设施建设、交通运输、公共服务、产业发展、数据资源利用等重点领域，体系化对外赋能输出。例如温州的轨道交通被开放为场景实验室，吸引众多企业的具身智能机器人成为“检修工”，已累计研发13个通用模型，针对雨天、反光等特殊工况开发了9个专用模型，整体准确率超99%。其他需要人工目视检查的行业也能快速移植。

针对首试风险成本顾虑，温州还建立场景创新尽职免责机制，对履职到位、非主观故意造成的失误予以免责。

据介绍，2026年底前，温州将打造十大场景实验室，在单一场景开放基础上，推动重点领域走向“系统验证”。“在温州，你负责把技术做到极致，我们负责把场景开放到位。”温州市科技局负责人发出邀请，“来温州，试真场景”。

来 源：人民网

原标题： 企业需求能看见 前沿技术先进厂 温州加快新场景大规模建设应用

作者：周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com