温州晚报 2026-11-25 10:04:47

一到深夜，鸡先啼，随后鹅鸣、鸭噪，间杂羊的响动，此起彼伏。龙湾区永中街道华鸿万府的部分业主已在这样的“大合唱”里煎熬许久。

与住宅一路之隔的“养殖场”

温州网讯 一到深夜，鸡先啼，随后鹅鸣、鸭噪，间杂羊的响动，此起彼伏。龙湾区永中街道华鸿万府的部分业主已在这样的“大合唱”里煎熬许久。

近日，网友“百胜”向媒体求助：华鸿万府小区17幢西门围墙内（与青龙路一路之隔），长期饲养着鸡、鸭、鹅、羊等畜禽，臭气弥漫，半夜动物鸣叫不断，严重影响周边住户休息。业主拍下的夜间俯瞰视频显示，凌晨一点半，夜色寂静，清晰的鸡啼声格外刺耳。

昨天上午，记者赶到现场一探究竟。

现场：围墙内藏着“小型养殖场”

这个引发争议的“小型养殖场”并不在华鸿万府小区内，而是藏在一路之隔、小区外的一片拆迁空置地块。还未走近，此起彼伏的鸡鸭鹅鸣叫声已经传到路口。刚走进围墙，就能看到一群鸡鸭鹅正在门口空地上“散步”“吃饭”。

这里不仅是“养殖区”，更是一片菜地。记者看到，这片地块被竹竿、石块简单围挡，分割成一块块菜畦，各种蔬菜错落生长，菜地和畜禽棚交错在一起。

一位正在门口养殖区附近播种的阿姨告诉记者，她是华鸿万府小区的住户，这块小菜地也是今年才开始种的。“我只种菜，不养鸡鸭。”她说，这片空地闲置之后，就陆续有人前来开荒种菜，后来圈子越扩越大，还有人养起了鸡鸭鹅羊。

对于半夜的吵闹，这位阿姨深有感触，自己虽住在小区东面楼栋，夜里听不到动静，但经常听邻居诉苦，靠路边的17幢住户最遭罪，被吵得厉害。“半夜一两点公鸡先开始叫，随后鸡鸭鹅羊一起叫。”

“以前没有那么吵，现在你养我也养，越养越多，越来越吵。”她指了指空地往里走被围墙铁门围住的区域，那里也有一个老人家在养鸡鸭，还养了许多羊。“这些羊臭得厉害。”

走过泥泞的小道往里走，记者看到了砖瓦和铁皮搭起的简易“养殖场”：一侧是鸡鸭养殖区，铁门之后，是羊群圈养点，一名老大爷正在照料羊群。

铁门后是一大片相对平整的空地，地上散落着红薯块、柚子皮等饲料，一群大小不一的羊在场地里撒欢。老大爷告诉记者，他今年82岁了，这些羊是他去年底开始养的，一开始养了8只，最近母羊又生了4只羊崽。“我就是闲不住，自己养着玩，能卖就卖，更多是打算分给子女。”

对于住户反映的吵闹，老人说：“羊晚上不会吵的，养的鸡鸭半夜偶尔会叫。”他说，之前确实有执法人员来找过，当时本打算把羊处理掉，但当时天气还热，羊又没长好，不好处理。打理鸡鸭羊不是轻松活儿，家里子女也劝他别养了。老人自己也已有打算：趁年底过节，把养肥的鸡鸭羊处理、分给亲戚朋友后就不再养了。

物管：已多次上报相关部门

华鸿万府小区共有住户约800户，受影响最大的是直面这块空地“养殖区”的16幢、17幢居民。小区物业服务公司保安队长介绍，对面的这片地块早年搭建过简易房，简易房拆除后地块闲置，慢慢有人来这里开荒种菜养鸡鸭。“有听小区业主埋怨过半夜吵，早上叫声不明显，但偶尔一阵大风刮过，会飘来一阵养殖的臭味。”但棘手之处在于，地块属于小区红线之外，物业服务公司没有管辖权，更没有执法权。

最近几个月，陆续有业主集中投诉夜间吵闹问题，物业服务公司第一时间反映给相关部门，辖区行政执法部门也曾到场处置，养殖户卖掉一批鸡鸭鹅后，安静了一段时间。但整治过后，养殖行为很快反弹。11月20日，有业主再次反映半夜吵闹问题后，物业服务公司已第一时间再次对接相关部门处理。

街道：本周内将联合执法处置

昨天下午，记者从龙湾区永中街道了解到，该片空地位于永强北片区瑶溪南单元12-I-03、12-I-04地块，该地块由中心区与永中街道于2008年、2018年分批实施征收。该片区域自征收后用于东林村老人周转房，暂由街道进行管理，周转房拆除后在该空地建设围墙，但因空地内仍有未清零建筑，以致围墙无法完全封闭。

永中街道相关负责人表示，今年以来，该块空地开始出现周边村民搭建简易棚养殖鸡鸭的现象，执法部门已于7月、9月、10月先后3次依法对该空地处搭建的违规鸡棚进行拆除，先前拆除的简易棚未再重搭。近日，华鸿万府小区业主拨打12345投诉，街道了解该情况后已组织相关村社明确养殖人员，今日将配合执法部门发放限期整改通知书，若仍未整改，本周内街道将牵头开展联合执法进行处置。

下一步，相关单位将加强空置地块日常巡逻及管理利用，尽快推进该处空地内未清零建筑拆除工作，并完全合拢围墙，以巩固整治成效，防止问题反复。

来 源：温州晚报

原标题： 一路之隔藏着“小型养殖场” 鸡鸭鹅羊“大合唱” 小区住户受不了

记者 陈怡 陈培培 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com