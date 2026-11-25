人民日报 2026-11-25 09:55:50

【关键词】面试交通补贴

【事件】前不久，陕西西安一名网友分享求职经历：面试结束后，收到了应聘公司发放的50元交通补贴。企业工作人员表示，不论岗位以及第几次面试，每名面试者均可获得这份补贴。这份对面试奔波辛苦的慰藉，让求职者感受到尊重，也赢得了网友点赞。

【点评】

录用结果尚未确定，善意礼遇先一步抵达。金额不大，善意无价。人们为此点赞，表达着对更平等公允、更真诚温暖的职场关系的期待。

求才的诚意，往往体现于细节。不只是交通补贴，准确的岗位信息、及时的结果反馈、耐心的沟通回应……这些同样传递着用人单位的态度。把求职者付出的时间、精力放在心上，是企业展示自身形象的窗口，也是双方建立信任的开端。

人才是第一资源。释放其潜能，既要在客观上给予人才充分的托举，也要让人才真切感受到足够的尊重。

引才，应当以交心为第一步。浙江宁波，青年人才驿站为符合条件的求职毕业生提供7天免费住宿。一名青年假期提交申请，两小时便收到确认电话；办理入住时，工作人员又让她先入住、后补手续。她感觉自己“不是被临时安顿，而是被真正欢迎”。城市的求贤若渴、以诚相待，由此具体可感。

育才，既要考虑“需要什么样的人”，也应关注“人有什么样的需要”。甘肃优化人才培养措施，鼓励青年科技人才承担和参与重要科研项目；江苏扬州开办乡土人才“三带”研修学院，根据人才特点分别制订成长规划……尊重人的主体地位，为自主探索、自我成长创造条件，让个人志趣与事业需要有机结合，有助于更好激发人的积极性、主动性、创造性。

习近平总书记指出：“现代化的最终目标是实现人自由而全面的发展。”人们希望在事业上有所作为，也看重家庭的幸福、个人的兴趣发展、社交关系的维护等。企业关心员工，城市关怀居民，都需要理解这些相互交织的需求。

杭州电子科技大学的宿管阿姨汤杏芬坚持写小说，学校邀请她为学生分享写作经验，还请她在毕业典礼上送上祝福。一份个人爱好，成为教职工与学生真情交流的纽带。企业开办职工子女托管班，青年夜校提供兴趣课程，工会为职工提供免费心理咨询……当所在的企业、生活的城市愿意为自己的牵挂分忧、为自己的热爱提供支持，人们发自内心的认同感、归属感自然会更加强烈。

“投资于人”，需要把增进民生福祉与激发人的潜能结合起来。推动优质教育资源更加可感可及，促进基层就医更加方便，发展普惠托育、完善养老服务……这些既是改善民生的切实举措，也是支持人的长远发展的基础。把人的需要与发展潜力当成大事，资源投入才能更好转化为生活品质的提升、创造活力的释放，推动经济发展与民生改善形成良性循环。

一份小小的面试补贴，折射的是对人才的尊重和关怀。求才以诚，用才以信，让千千万万的奋斗者更真切地感受到来自身边的温暖与支持，我们一定会见证更多全情投入的追梦故事，也一定会拥有更加包容友善的人才发展环境和社会氛围。

作者：孟繁哲

原标题：求才以诚 用才以信（暖闻热评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com