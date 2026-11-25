人民日报 2026-11-25 09:56:48

一条河的价值，归根到底是让人民用得上、离不开、过得好。宜居宜业宜游，大运河就在这流淌的日子里，缓缓地滋养着人心，温润着文脉

江苏扬州运河三湾风景区，中国大运河博物馆持续受到游客追捧。一个建成开放5年的新馆，起步阶段馆藏基础薄弱，家底比不过有珍宝坐镇的其他博物馆，参观人次却突破1900万。

人们排长队，究竟看什么？

看一条河，一条活着的大运河。

习近平总书记指出：“大运河文化是中国优秀传统文化的重要组成部分，要在保护、传承、利用上下功夫，让古老大运河焕发时代新风貌。”2014年，中国大运河被列入《世界遗产名录》。古老河道何以焕发神采？

保护，让生态焕新。

十几年前，运河三湾附近，烟囱林立、冒着黑烟，80多家农药厂、制药厂、染化厂沿河排开。粗放发展虽创造一时产值，却也透支了生态，致使河水黑臭、鱼虾绝迹、居民绕行。2015年，扬州启动生态整治，搬企业、拆码头，打造生态驳岸，栽种乡土植物。如今，出租车司机满脸自豪，“‘龙须沟’不见了，好生态重现了，人气也回来了。”

好生态，淌出“文化流”。站在三湾公园的一处露台远眺，对岸的滨水空间里，芦苇、菖蒲、鸢尾、水杉层层铺开，亲水步道和骑行道有序畅行，游船在渡口间往返。博物馆就在运河“拐弯最多、形态最美、文化最浓”的区段，运河文化也在这里有了集中呈现。从户外美景到馆藏陈列，人们通过实景式、体验式“窗口”，在发展之变中感受文脉流淌。

探索，让生产焕新。

在无锡，运河边的老厂房，有另一种打开方式。不久前，由工业企业老旧厂房改造而成的江南运河文化展示馆焕发新生，150米高的旧烟囱被打造成360度全景光影地标。

水要流动，业要常新。沿着运河行走，惊喜不断。钢厂变身运河汇滨水商业综合体，冶炼厂转为科技文化创业园，东方空间的火箭动力总装车间前身同样是老厂房……

各类企业为何愿选无锡？水运时代，无锡是南北货物汇聚之地，水路即商路。如今，生态环境蝶变、区位优势叠加，运河不仅有通江达海之便，周边更积淀着精密制造能力。综合要素在运河边重新组合，孕育出新业态。

传承，不是把运河写进历史，而是让运河参与今天的发展。因地制宜、创新实践，拓宽发展新赛道的尝试，生动诠释“把大运河文化遗产保护同生态环境保护提升、沿线名城名镇保护修复、文化旅游融合发展、运河航运转型提升统一起来”的要旨。

融合，让生活焕新。

从浙江杭州拱宸桥向南，过西兴，入浙东运河，到绍兴。越往南，水网越密，运河也越深刻地融进枕河人家的岁月里。

绍兴仓桥直街，800多户原居民至今仍住在这里。管线下了地，厨卫入了户，老台门里用上了现代设施，日子还是熟悉的节奏：早上孩子背着书包从河边走过，午后老人坐在台门下乘凉，傍晚厨房里飘出饭菜香。联合国教科文组织评价，这是“中国遗产活生生的展示地”。

何以“活生生”？回望来路，思想引领一以贯之。2003年，时任浙江省委书记的习近平同志来到绍兴，谆谆嘱托“一定要原汁原味地保护”老街历史风貌。绍兴以“微改造、精提升”的绣花功夫，在保留传统风貌的同时改善居住环境；杭州桥西历史文化街区改造，没有把居民整体迁出，而是还河于民。对游客和居民来说，河是共享的，街是共用的，幸福的日子是共荣的，发展的路子是共创的。

一条河的价值，归根到底是让人民用得上、离不开、过得好。宜居宜业宜游，大运河就在这流淌的日子里，缓缓地滋养着人心，温润着文脉。

习近平总书记在浙东运河边感叹：“在这里可以畅想一下古今沧桑。”畅想的是历史，看见的是当下，瞩望的是未来。一条运河、三重焕新，生态、生产、生活沿河共生，水脉与文脉交相融汇。这是跃动的风景、更是强劲的发展能量。

（作者为本报记者）

作者：姚雪青

原标题：一条运河的三重焕新（现场评论）——创造属于我们这个时代的新文化④

本文转自：温州新闻网 66wz.com