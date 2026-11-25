人民日报 2026-11-25 09:57:44

近年来，随着学术治理持续深化，数据造假、抄袭剽窃等不端行为得到有力遏制，但另一种更隐蔽的学风弊病尚未引起足够重视：不少错误说法未经核查便被反复转述，陈陈相因、人云亦云，最终积非成“是”。

这种现象看似无主动造假恶意，却同样消解着学术的公信力。说到底，无论是做学问还是写文章，求真求是都是不可动摇的根基。

求真先要较真，不能道听途说、以讹传讹。很多流传甚广的认知偏差，最初往往只是微小疏忽，只因层层转述过程中无人核实，最终变成通行的“常识”。

现代文化史上，林徽因与林微音的混淆就是典型一例。因为二人名字读音相近，所以在很长一段时间里，不少出版物都将二人的经历张冠李戴。这些讹传多源于转引二手资料、未核对原始文献，以致一个简单的身份混淆流传很久才被厘清。

日常文本中，这类疏漏同样不少。《桃花扇》中“眼看他起朱楼”，常被误写为“眼看他起高楼”。只因口耳相传、鲜有核校，几成通用写法。

求真没有捷径，多核对原文、多翻检一手资料，是文字工作最基本的职业本分。

如果说“求真”是尊重事实原貌，“求是”就是尊重客观规律。治学为文，既要材料真实，也要阐释准确、判断公允，不能望文生义，更不能不加辨析地照搬成说。

《左传》是先秦重要经典，对其字句的释读，历代学者高度重视。其中有这样一句话：“齐侯赏犁弥，犁弥辞曰：‘有先登者，臣从之，皙帻而衣狸制。’”犁弥作战勇敢，齐侯要赏他，犁弥称先登者另有其人，那人的样貌是“皙帻而衣狸制”。对“皙帻”的解读历来有争议，不少版本注为“牙齿洁白整齐”。但“皙”本义为人肤色白，传世可靠用例大多用于描摹人的面色、肌肤，少见“皙”独立修饰其他名词表示“白色”。且从情理分析，在战场上辨认先登者，牙齿是极难远距离辨识的特征。由此可见，对经典的理解，不能一味承袭旧说，还是应当放回文本所处的时代语境，结合词义系统、场景情理多方参验，审慎甄别。

求是不是抠字眼，而是对学问负责。一句注解、一个例证看似细碎，一旦进入公共知识体系，就会影响一代代人的认知。下判断、做结论前多推究几分文理逻辑，既是对读者负责，也是对知识本身负责。

讹传之所以存在，根源在于多重认知误区。

比如迷信权威的心态，觉得前辈大家的定论必然无误，直接拿来就用。又如轻视细节的倾向，认为治学重在宏观论断，细节疏漏无伤大雅，但对知识生产而言，“小节”恰恰是结论的基石。再如浮躁的治学风气，转引二手资料、照搬现成结论省时省力，翻检原典、核对文献则要耗费更多精力，久而久之便形成“重成说、轻原典”的惰性。

这种风气已影响到公共文化领域。近些年“端午只能说安康、不能说快乐”的说法风行网络，实则并无可靠依据。从敦煌写本的书仪到历代诗文，再到明清民俗记载，端午历来是喜乐祥和的节庆。即便是清明节，古人也有祭扫后游春宴饮的习俗。错误说法广泛传播，正是因为不少人习惯了“别人都这么说”，少了几分求真求是的意识。

整治学术不端，既要治理显性的造假抄袭，也要纠治隐性的以讹传讹；既要匡正恶意的学术失德，也要扭转惰性的学风漂浮。筑牢实事求是的思想根基，养成严谨细致的治学习惯，同时营造包容质疑、鼓励辨伪的行业氛围，求真求是才能真正落地生根。

文风体现作风。不止于学术与写作，各行各业的工作都离不开这份求实精神。对每一处细节负责，对每一个结论负责，守住求真求是的底线，既是守住文章的命脉、学术的严谨，也是守住文化传承、干事创业最厚重的底色。

（作者为中国人民大学吴玉章讲席教授）

作者：朱冠明

原标题：求真求是 文章命脉（金台随笔）

本文转自：温州新闻网 66wz.com