新华网 2026-11-25 10:26:30

11月25日08时18分，搭载神舟二十四号载人飞船的长征二号F遥二十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。

11月25日，搭载神舟二十四号载人飞船的长征二号F遥二十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。神舟二十四号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，发射取得圆满成功。 新华社发（汪江波 摄）

11月25日08时18分，搭载神舟二十四号载人飞船的长征二号F遥二十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。

据中国载人航天工程办公室介绍，飞船入轨后，将按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接，神舟二十四号航天员乘组将进驻中国空间站。任务期间，将在空间生命与人体研究、微重力物理科学、空间新技术等领域实施多项实（试）验与应用任务，包括多项中外合作科学实验项目。

11月25日，搭载神舟二十四号载人飞船的长征二号F遥二十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。神舟二十四号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，发射取得圆满成功。 新华社发（汪江波 摄）

这次任务是中国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的第8次载人飞行任务，是工程立项实施以来的第41次发射任务，也是第一次有外籍航天员参与的载人飞行任务。截至目前，已有31名中国航天员、1名外籍航天员，共50人次进入太空执行飞行任务。

此次任务也是长征系列运载火箭第680次飞行、神舟飞船第24次飞行。

目前，空间站组合体已进入对接轨道，工作状态良好，满足与神舟二十四号载人飞船交会对接和航天员进驻条件。

来 源：新华网

原标题： 神舟二十四号载人飞船发射取得圆满成功

记者 李国利 刘艺 黄一宸

本文转自：温州新闻网 66wz.com