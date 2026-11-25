哥伦比亚一超市发生武装劫持事件 25人仍被扣押
新华网 2026-11-25 10:26:27
哥伦比亚总统德拉埃斯普列亚24日说，该国北部城市卡塔赫纳一家超市当天发生一起武装劫持人质事件，共有30人遭到劫持，其中5人已获释，其余25人仍被扣押。
11月24日，在哥伦比亚北部城市卡塔赫纳，民众聚集在发生武装劫持人质事件的超市外。新华社发（哥伦比亚新闻社供图）
哥伦比亚总统德拉埃斯普列亚24日说，该国北部城市卡塔赫纳一家超市当天发生一起武装劫持人质事件，共有30人遭到劫持，其中5人已获释，其余25人仍被扣押。
11月24日，在哥伦比亚北部城市卡塔赫纳，警察在发生武装劫持人质事件的超市外警戒。新华社发（哥伦比亚新闻社供图）
德拉埃斯普列亚当天在该国中部梅塔省首府比亚维森西奥市对媒体表示，政府已调集军队、警察及特种部队等力量展开处置，获释的5人均为老年人。
这是11月24日在哥伦比亚北部城市卡塔赫纳发生武装劫持人质事件的超市外景。新华社发（哥伦比亚新闻社供图）
据当地媒体报道，24日上午，一伙蒙面持枪人员闯入卡塔赫纳市一家连锁超市，将多名顾客和员工扣为人质。现场视频显示，一些人质双手被绑，附近有持枪人员看守。
德拉埃斯普列亚说，这伙武装人员在抢劫运钞车未遂后逃进超市实施劫持。
上述事件导致卡塔赫纳拉斐尔·努涅斯国际机场当天一度暂停飞机降落。
来 源：新华网
原标题： 哥伦比亚一超市发生武装劫持事件 25人仍被扣押
记者 李子健
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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