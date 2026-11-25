联合国机构呼吁提高艾滋病防治服务可及性
新华网 2026-11-25 10:26:27
总部位于日内瓦的联合国艾滋病规划署24日发布题为《终结艾滋病始于可及性》的世界艾滋病日报告，呼吁在服务、法律、资源和技术等方面扩大艾滋病防治可及性。
总部位于日内瓦的联合国艾滋病规划署24日发布题为《终结艾滋病始于可及性》的世界艾滋病日报告，呼吁在服务、法律、资源和技术等方面扩大艾滋病防治可及性。
12月1日是世界艾滋病日。联合国艾滋病规划署在报告中指出，该署成立30年来，艾滋病防治取得卓越进展：目前全球有3210万人正在接受能挽救生命的治疗，预防手段中已包括一种每年只需注射两次的有效药物。
然而，挑战依然存在。2025年，全球新增约120万艾滋病病毒感染者，57万人死于艾滋病相关疾病，近900万艾滋病病毒感染者仍无法获得治疗。
报告强调，艾滋病防治仍存在可及性不均衡现象，而资金减少正使来之不易的成果面临风险。2025年，那些由社区主导、主要为弱势人群服务的机构受到资金削减的严重冲击；同时，污名化和歧视等阻碍了人们获得医疗服务。尽管艾滋病防治新技术取得突破性进展，但其普及程度与科学成果并不匹配。
联合国艾滋病规划署呼吁各国政府和合作伙伴从提供预防检测服务、消除法律和政策障碍、提供社区资金、普及防治新技术等各方面提高艾滋病防治的可及性。
来 源：新华网
原标题： 联合国机构呼吁提高艾滋病防治服务可及性
记者 王露
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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