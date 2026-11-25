中国新闻网 2026-11-25 10:29:23

据美国有线电视新闻网(CNN)援引4位消息人士的话报道，美国中央情报局(CIA)以及国家情报总监办公室疑似遭到网络入侵，部分非机密信息受到影响。

据美国有线电视新闻网(CNN)援引4位消息人士的话报道，美国中央情报局(CIA)以及国家情报总监办公室疑似遭到网络入侵，部分非机密信息受到影响。

报道称，一名消息人士称，遭网络入侵的是两家机构用于开源情报分析的系统。

目前尚不清楚具体哪些资料外泄，但有关官员强调，涉密信息未受波及。国家情报总监办公室一名官员对CNN表示：“核心业务能力和涉密系统均未受到干扰。”CIA则拒绝置评。

报道称，暂不清楚该事件是在何时发生的，也不清楚该问题是否已得到解决。

美国中文网报道称，近来，美国多个联邦机构相继披露网络安全事件。农业部此前报告过一起类似事件，联邦调查局(FBI)近期披露了两起独立的网络入侵事件。五角大楼和国土安全部也曾受到网络安全事件波及。

来 源：中国新闻网

原标题： 美媒：美国中情局及国家情报总监办公室疑遭网络入侵

本文转自：温州新闻网 66wz.com