英国2026年夏季高温致死人数创新高
中国新闻网 2026-11-25 10:31:06
英国卫生安全局24日发布数据显示，2026年夏季英国高温相关死亡人数达5258人，创下该机构2016年开启相关统计以来的最高年度纪录。
英国卫生安全局24日发布数据显示，2026年夏季英国高温相关死亡人数达5258人，创下该机构2016年开启相关统计以来的最高年度纪录。
数据对比显示，英国2022年夏季高温致死人数为2985人，2026年致死人数大幅攀升。今年英国夏季共经历7轮高温天气过程，累计持续41天，为有高温致死监测以来频次最高的一年。其中，6月21日至28日为致死性最强的高温时段，单周高温关联死亡人数达2401人。
英国卫生安全局称，高温天气可引发中暑、严重脱水，同时会加重心血管、呼吸系统基础疾病，进而诱发死亡。
今年夏季欧洲多国持续遭遇极端高温侵袭，整体致死情况严峻。伦敦帝国理工学院与伦敦卫生与热带医学院联合研究估算，今夏欧洲30个国家城市区域高温相关死亡人数超5万人。
英国卫生安全局环境健康首席科学家罗斯·汤普森表示，极端高温健康风险具有长期性，公众与社会需建立常态化防暑减灾意识，当下的应对举措将直接影响未来数十年的公共健康态势。(完)
来 源：中国新闻网
原标题： 英国2026年夏季高温致死人数创新高
记者 欧阳开宇
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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