北京日报 2026-11-25 10:35:22

如今，千元起步的羽绒服不稀奇，数千元的国货主推款也不在少数，一些品牌的新品价格甚至直逼国际奢牌。另一边，羽绒原料市场的表现则呈现相反态势，白鸭绒报价从前期高点一路回落，处于近一年低位，同比降幅超11%。

天气转冷，羽绒服的价签“升温”了。如今，千元起步的羽绒服不稀奇，数千元的国货主推款也不在少数，一些品牌的新品价格甚至直逼国际奢牌。另一边，羽绒原料市场的表现则呈现相反态势，白鸭绒报价从前期高点一路回落，处于近一年低位，同比降幅超11%。

北京日报记者在采访中发现，这种“原料冷、零售热”的反差，并非简单的价格时滞，而是羽绒服行业成本结构、定价机制和国货品牌战略共同作用的结果。当成本逻辑让位于品牌逻辑，国货羽绒品牌争相走上高端化路径，但消费者是否愿意为越来越高的溢价买单，正成为行业必须回答的课题。

国货品牌价格整体上涨

“充绒量差不多，款式变化也不大，价格却涨了一大截。”市民胡女士想选购一款羽绒服，可走进商场却发现“下不去手”。她回忆道，2017年她曾购买过某国产品牌迪士尼系列的长款羽绒服，不到800元，可如今商场里挂着的长款羽绒服价格几乎都在1800元以上。

记者连日来在北京多家商场走访看到，不少国货品牌门店的当季新品标价几乎都在1500元以上，部分长款鹅绒服逼近3000元，一些商务款、户外款甚至达到5000元以上。

消费者的感受，在行业数据中得到印证。中华全国商业信息中心数据显示，2015年至2020年，全国大型零售企业羽绒服均价由438.6元上涨至656元，2024年升至881元，2025年突破1000元。

国产头部羽绒服品牌的价格上涨更为直观。波司登2018年启动高端化战略，第二年的战略成果发布会上，其执行董事、高级副总裁芮劲松就披露了一组数字对比：2017财年，波司登价格区间在1000元以下的主销产品销量占比达47.5%，2018财年，其占比已下降至12.1%，而销售价格在1800元以上的主销产品销量占比则从4.8%增长到24.1%。尽管波司登近年来并未披露不同价格区间的产品占比，但记者根据对其电商平台产品的粗略统计发现，该品牌今年的主推产品价格几乎都处于1500元至2500元的区间。

无独有偶，鸭鸭推出了“黑标鹅系列”羽绒服，产品标价跨越2000元的价格门槛；坦博尔上架了主打户外场景的滑雪羽绒服系列，单价直逼千元；天空人品牌更是推出了标价高达7200元的羽绒服，售价在4000元至7000元的羽绒服也不在少数。此外，近年来崭露头角的羽绒服品牌高梵，推出的“黑金系列”鹅绒服，部分“高定”款成功将价格区间拉升至6000元以上。

国货羽绒服的价格整体经历了一轮明显上移，但羽绒原料价格今年却在走低。羽绒金网行情数据显示，2026年6月1日，80%和90%白鸭绒报价为492.32元/公斤和590.92元/公斤，但11月22日，两者报价已分别降至410.72元/公斤和496.12元/公斤，且同比下跌11.70%和11.30%。

11月22日，80%和90%白鹅绒报价分别为756.16元/公斤和897.44元/公斤，同比下降4.47%和4.38%。但近半年前的6月1日，两者价格分别为869.04元/公斤和1028.58元/公斤。无论是白鸭绒还是白鹅绒，在过去半年里报价均处于震荡回落阶段，已处于近一年低位。

原料价格微降难传导至终端

从直觉上看，羽绒原料降价理应带动羽绒服降价，但现实中的多重因素稀释了这一影响。

浙江绍兴一家羽绒原料贸易公司的相关负责人告诉记者，当前，除了羽绒服中最常见的填充物白鸭绒外，80%至95%的灰鸭绒、白鹅绒的价格同比均有所下降，但原料价格波动对终端售价的影响本就有限。

“白鸭绒同比下跌不到8%，对整件羽绒服总成本的影响可能只有两三个百分点，传导到零售价上就更有限。”江苏镇江的一家羽绒服代工厂的负责人则从生产端向记者拆解了成本账，他表示，羽绒原料约占羽绒服总成本的30%至40%，定位高端、面料和工艺复杂的产品，羽绒成本占比会更低。

此外，企业采购有周期，库存原料、远期合同和分批采购会平滑短期价格波动，原料降价不会立刻体现在当季价签上，“原料跌了，但面料、辅料、人工、物流在涨价，品牌还要在短短几个月旺季里覆盖全年运营成本，渠道扣点、营销投入、库存周转压力都摊在单价里。”该负责人说。

从事服装生意的经销商，对售价“易涨难降”的感受更为直接。在河北经营多家服装门店的经销商王晨告诉记者：“品牌不会因为原料短期回落就降价，一降价，渠道利润受损，品牌定位也会被拉低，后面再想提价就难了。”他进一步解释，近年来国货品牌纷纷向中高端靠拢，门店形象升级、产品线调整、营销费用加大，企业的投入增加远超羽绒成本的变化。

除原料降价的影响被各类成本稀释外，更值得关注的是品牌主动提高定位的战略选择。

2018年，加拿大鹅进入中国市场。仅三个月，该品牌销售额达到3.99亿加元(约21.23亿元人民币)，这不仅改变了消费者对羽绒服只是御寒工具的认知，也改变了不少国产羽绒服品牌的战略布局。

同年，波司登启动高端化战略，通过登上国际时装周、联名设计师、签约明星代言、升级门店形象、进行技术研发等一系列动作，将主力产品价格带一拉再拉。此外，鸭鸭、坦博尔、天空人、高梵等国产羽绒服品牌均陆续推出高端线产品，通过质量提升、技术和设计升级，试图打开高端羽绒服市场。

对于企业而言，高端化战略一旦走通，无疑对打开利润空间和构建竞争壁垒大有裨益。以波司登为例，其高端化战略实施初期的确取得了不错的成绩，据波司登2018/2019财报，集团经营收入为103.84亿元，较此前一个财年上升16.9%，毛利大幅上升33.9%至55.14亿元，毛利率增加6.7个百分点至53.1%。

高端化战略的增速考题

最近，波司登官宣王力宏成为其代言人，却因王力宏上身的羽绒服设计引发广泛争议。

11月22日，据波司登官方旗舰店公开数据，王力宏同款蓝色AREAL羽绒服标价2399元，累计销量仅为49件。

AREAL是波司登的高端产品线。波司登天猫旗舰店显示，AREAL系列羽绒服外套最贵单品标价达5999元。

实际上，在波司登开启高端化战略的第8年，“降速”问题已摆上台面。波司登财报显示，2026财年，波司登集团营收同比增长5.6%，至273.5亿元。对比历年数据，波司登2024财年、2025财年营收增速分别为38.4%和11.6%，2026财年进一步降至5.6%，增速连续三年回落。

这暴露了品牌溢价与消费者预期之间的裂缝。CIC灼识咨询合伙人朱悦表示，国产羽绒服品牌与海外高端羽绒服品牌的差距其实不在制造端，“国内拥有全球配套最完整的羽绒加工产业链，羽绒分选、缝制、面辅料配套都很成熟，不少海外高端产品本身就是国内供应链代工的，真正的差距是产品的品牌价值。”

朱悦进一步分析，海外高端羽绒品牌大多创立于20世纪中叶，早期服务于高山攀登、极地科考这类专业场景，经过几十年全球化发展，专业、高端的形象已经深入人心，溢价逻辑也被长期市场验证。而国内羽绒行业的头部企业大多是20世纪90年代才成型，长期做的是大众保暖市场，高端产品线集中推出不过近十年，品牌资产和专业故事的积累时间存在代际差距。

“品牌层面，很多国产羽绒品牌仍缺少独立的设计语言、品牌故事和圈层运营。”朱悦表示，高端消费承载的是审美和身份认同，这部分叙事还没建立起来。因此，当提价速度超过品牌价值积累的速度，消费者便不会买单。

对于破局之道，朱悦建议，国产品牌可立足国内消费者本土使用场景做错位竞争。例如，围绕城市通勤、国内轻户外、北方严寒这些本土高频场景开发产品。此外，她还表示，高端线产品需要单独搭建渠道、定价和服务体系，和大众产品进行区隔。“要让消费者明明白白看到贵在哪、值在哪。”她说。

来 源：北京日报

原标题： 羽绒降价，羽绒服为何越卖越贵？

记者 鹿杨

本文转自：温州新闻网 66wz.com