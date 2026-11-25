温州发布 2026-11-25 10:51:53

日前，省人力资源和社会保障厅、省财政厅公布省一流技师学院建设项目终期验收结果。温州技师学院获评“优秀”等次，成为全省首批一流技师学院之一。

日前，省人力资源和社会保障厅、省财政厅公布省一流技师学院建设项目终期验收结果。温州技师学院获评“优秀”等次，成为全省首批一流技师学院之一。

这份“优秀”的背后，是市委、市政府的持续部署与学校四年攻坚的共同结果。自2022年入选建设项目以来，学校将自身发展深度嵌入温州“5+5+N”现代产业体系，以专业动态调整回应产业脉动，先后建成3个省级产教融合特色专业群，2个省级高水平专业群（智能装备制造与控制、服装设计与制作）。近五年，学校毕业生就业率保持98%以上，留温率稳定在90%左右，超90%毕业生进入产业一线岗位，年均开展社会培训超7万人次，为温州产业高质量发展持续输送“下得去、留得住、干得好”的一线技能人才队伍。

四年间，学校始终坚持“把专业建在产业链上、把教学办到生产线上”，产教融合平台与培养模式同步夯实，累计建成产业学院8家、企业学院26家，以订单班、冠名班形式定向培养“零磨合”岗位能手。工学一体化改革同步深化，建成全国技工院校工学一体化专业8个、国家级优质课堂2个、省级优质课堂5个。人社部首批“一带一路”技能筑梦培训基地、第二批技工教育联盟建设院校、国家级高技能人才培训基地等6项“国字号”荣誉相继落地，办学内涵实现跨越式提升。

当前，温州正加快建设“一圈一极一中心”，产业升级对高素养技能人才的需求比以往任何时候都更为迫切。站在新起点，温州技师学院将紧抓“十五五”发展机遇，以省级产教融合特色专业群建设为抓手，紧扣人工智能产业发展风口，推动专业群与产业链、创新链深度耦合，持续提升技能人才培育质效，为温州提速打造“全省第三极”、建设更具竞争力的现代产业集群筑牢技能底座。

来 源：温州发布

原标题： 优秀！温州这所学院，通过验收

本文转自：温州新闻网 66wz.com