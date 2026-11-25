温州特教教师省赛斩获4个一等奖
温州日报 2026-11-25 10:51:52
近日，2026年浙江省特殊教育教师基本功大赛举行。温州市选派6名特教教师参赛，收获4个一等奖、2个二等奖，一等奖数量位列全省第一。
温州网讯 近日，2026年浙江省特殊教育教师基本功大赛举行。温州市选派6名特教教师参赛，收获4个一等奖、2个二等奖，一等奖数量位列全省第一。
浙江省特殊教育教师基本功大赛是全省特教教师切磋技艺、淬炼专业能力的高规格赛事。本次大赛设置三大考核模块：个案评估与干预方案设计，考验教师精准研判学情、科学制定干预策略的专业能力；说课与试讲，比拼课堂教学实施、个别化教学落地的基本功；粉笔字、国家通用手语等专项技能，夯实特教教师的岗位基础素养。
赛场之上，温州参赛教师立足特殊儿童的成长需求，把个别化教育理念融入各个环节，展现出温州特教队伍扎实的专业功底与育人温度。近年来，温州持续强化特殊教育教师队伍建设，不断提升特殊教育普惠发展质量，用心守护每一名特殊学子的成长之路。
来 源：温州日报
原标题： 温州特教教师省赛斩获4个一等奖
记者 潘舒畅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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