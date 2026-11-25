潮新闻 2026-11-25 11:17:10

国网温州供电公司紧扣文成县域经济社会发展实际，以新时代“枫桥经验”为指引，推动供电网格与基层治理深度融合，以微网格服务、绿色低碳赋能、定制化关怀行动，为文成全域乡村全面振兴增添强劲动能。

文成县地处浙南山区，是著名的侨乡和生态旅游县。这里不仅拥有丰富的自然景观与民宿集群，更有着众多旅居海外的侨胞与留守家乡的“侨守老人”。近年来，随着文成县全域旅游、特色农业和民宿经济的蓬勃发展，对供电可靠性和多元化服务提出了更高要求。

国网温州供电公司供图

从点亮乡村夜色的“零碳路灯”，到化解涉电诉求的“微网格”，再到跨越山海的“银发关怀”，国网温州供电公司紧扣文成县域经济社会发展实际，以新时代“枫桥经验”为指引，推动供电网格与基层治理深度融合，以微网格服务、绿色低碳赋能、定制化关怀行动，为文成全域乡村全面振兴增添强劲动能。

“微网格”融合共治，打通乡村服务“最后一百米”

文成县辖区面积广，山区地形复杂，乡村用户分散。为破解基层供电服务难题，国网温州供电公司将供电服务网格深度嵌入乡镇、社区和园区治理网格。通过联动村两委、侨联及经营主体，构建起“小事不出村、服务靠前站”的微网格服务体系。

国网温州供电公司供图

“现在村里有事，找网格员比打报修电话还快。”在文成县玉壶镇，供电公司依托实体阵地，建立了“接单-分诊-会诊-回访”的走访闭环流程。针对复杂涉电纠纷，供电公司拉起“联调小组”，坚持“就地排查、就地化解”。在一次低压老旧线路改造中，一户仅有年迈老人留守的侨宅因误解政策阻工。微网格员立即启动联调机制，联合村干部上门安抚，并通过微信视频连线海外户主，展示改造方案，短短半天便解开老人心结，工程顺利完工。这种将诉求化解在未诉之前的微网格服务，不仅提升了基层治理效能，更为侨乡群众提供了有温度的供电保障。

“零碳+”绿色赋能，护航全域文旅与特色产业

在文成县武阳村，乡村旅游和民宿经济较为发达。过去，村内公共照明设施相对薄弱。国网温州供电公司在该村实施“零碳路灯”公益帮扶项目，修建65套高效太阳能路灯及配套光伏系统，预计年发电量约2.73万度，有效延长了村民夜间活动时间，也为民宿夜游增添了便利。

国网温州供电公司供图

优质服务不止于“装灯”。随着文成全域旅游的升温，供电公司将服务延伸至民宿用电和乡村文旅场景中。供电员工深入各村民宿经营户，针对旅游旺季用电负荷增加的情况，加强台区线路巡检，帮助排查空调、热水器及室内漏电保护器等设备隐患。同时，结合“零碳”理念，向经营户推广电能替代，引导绿色用能。此外，供电公司还联合相关部门推行分布式光伏并网“一件事”全流程服务，实现“一窗受理、并网接入一次办”，助力文成众多民宿和企业通过屋顶光伏实现降本增效，将绿色低碳理念嵌入全域乡村发展。

“银发关怀”精准触达，架起侨乡民生“连心桥”

针对文成县青壮年多旅居海外、“侨守老人”和孤寡老人较多的地域实际，国网温州供电公司实施了专项“银发关怀”行动，构建起“内外联动、亲情共护”的守护网格。

国网温州供电公司供图

依托微网格架构，供电公司通过数字赋能，利用智能电表建立孤寡、留守老人的“用电画像”，实现用电异常自动预警。由电力网格员、村社干部、热心邻里组成的“守护搭档”，承诺诉求10分钟响应、30分钟到场，定期上门为老人排查室内线路、开关等安全隐患，消除用电风险。此外，针对海外子女的关切，供电公司定期向海外推送“亲情用电报告”，并针对老人不会用智能手机的痛点，开通跨境“刷脸办电”和代办帮办服务。从“被动应对”向“主动治理”转变，供电公司不仅当好了“电力先行官”，更用无感守护、有温服务，让侨界群众和孤寡老人的获得感、满意度显著提升。

下一步，国网温州供电公司将持续深化微网格治理，不断完善常态化巡检、特殊群体帮扶和绿色产业赋能机制，以高可靠的电力保障和高质量的营销服务，全力护航文成全域经济社会高质量发展，为建设宜居宜业和美乡村贡献电力力量。

来 源：潮新闻

通讯员 杨桥桥 邱韬

本文转自：温州新闻网 66wz.com