全国网络辟谣 2026-11-25 17:24:05

辟 谣 “天津滨海新区试点免中考升学”不实

详情：近日，网传“天津市滨海新区将实施十二年贯通制、免中考升学”相关消息，引发关注。经属地教育体育局核实，目前暂未出台相关升学政策，该网传信息不实。教育招生政策以官方发布为准，请广大网民不轻信、不转发网传消息，谨防不实信息误导。（来源：“滨海辟谣”微信公众号）

辟 谣 “四川德阳绵竹惊现大熊猫”视频系AI生成

详情：近日，一段“绵竹麓棠村三溪寺后山发现大熊猫”的短视频在网上流传。视频画面展示了一只成年大熊猫爬行的片段，引发关注。对此，大熊猫国家公园绵竹管理总站相关负责人表示，并未收到麓棠村一带有大熊猫活动踪迹的报告。经进一步调查，视频发布者承认该视频系AI生成，并已自行设置隐藏作品。（来源：“四川举报辟谣”微信公众号）

科 普 收纳清洗不当会缩短羽绒服保暖性能

详情：羽绒服保暖的关键在于其中填充的羽绒，无论是鹅绒还是鸭绒，都有一定使用年限。鹅绒的使用寿命相对较长，大概有15年；鸭绒的使用寿命则只有10年左右。但是，羽绒服的“寿命”和使用方式有很大关系，收纳清洗不当会缩短羽绒服保暖性能。

【收纳】很多人为了节省空间，会使用真空压缩袋收纳羽绒服。而长时间的暴力压缩会让绒子的羽枝长期处于弯折状态，甚至导致整个绒朵直接断裂，即使重新充气，绒子也无法回到原本的支棱状态，这不仅会使羽绒服的蓬松度大不如前，其保暖性能也会大打折扣。正确的收纳方式：悬挂。应尽量在清洁、干燥的环境中悬挂羽绒服，并避免被周围衣物挤压，以保持其蓬松状态。

【清洗】羽绒服更适合水洗，因为干洗剂的四氯乙烯成分会影响羽绒服的保暖性能。通常推荐轻柔手洗，尽量减少对绒朵结构的破坏。洗净后轻轻挤干水分，悬挂通风处晾干，避免暴晒。彻底晾干后，轻轻拍打即可恢复蓬松。如果选择机洗，务必先将拉链拉好、扣件扣上，并用布包裹金属或塑料配件以减少摩擦和噪声，选择轻柔模式或专门的羽绒服清洗模式。需要注意的是，无论手洗还是机洗，都应避免与硬物、锐物一同洗涤。（来源：“人民网科普”微信公众号）

通 报 安徽宣城警方公布多起网络谣言典型案例

详情：依法严厉打击网络违法犯罪活动，全力守护网络清朗空间。近日，安徽宣城多地公安部门公布多起典型案例。

案例一：近日，网民姚某为博取流量关注，在警方查处交通违法行为的短视频下方评论称：“昨天我朋友在郎溪被抓了，扣了C1驾驶证12分，罚款300元，重新考科目一，吓的我都不敢开了”，造成不良社会影响。经核实，该言论为不实信息，姚某口中的“朋友”系其本人虚构，不存在该类处罚情形。

案例二：2026年3月，广德市桐汭街道某珠宝店店主黄某某为博取流量、吸引关注，通过短视频平台编造发布“一14岁小孩来店内卖黄金”等不实信息，并配以“现在的小孩胆子真大”的标题，导致相关视频在网上流传。

案例三：2026年4月，网民蔡某发布涉及他人“赌博欠下一百万”的视频。经查，该内容为不实信息。蔡某为吸引眼球、博取流量，虚构事实并发布。

案例四：2026年6月，网民卢某为博取流量、吸引关注，编造发布十条涉及广德某交通事故的AI视频，视频内容及文案均为不实信息。

案例五：网民梁某（女，39岁）为博取关注，道听途说后在社交平台发布“公园有人自杀”等虚假信息。

目前，属地公安部门已对上述相关人员予以行政处罚。（来源：“安徽网络举报”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com