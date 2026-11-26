温州日报 2026-11-26 08:13:00

11月25日，市委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要指示精神，研究部署温州贯彻落实意见。省委常委、市委书记张振丰主持。

温州网讯 昨天，市委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要指示精神，研究部署我市贯彻落实意见。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在广东中山考察时的重要讲话精神，主动对接粤港澳大湾区建设，用好粤港澳温州人大会等平台和异地温州商会网络，加强与大湾区头部企业对接合作，吸引更多优质项目和人才落地温州。要推动科技创新和产业创新深度融合，坚持智能化、绿色化、融合化方向，统筹推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业前瞻布局。要学习继承发扬孙中山先生宝贵精神，推动爱国主义教育走深走实。要统筹抓好岁末年初工作，抓好经济运行，开展安全生产专项治理等，落实保障改善民生政策举措，确保高质量完成全年目标任务。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议、亚太经合组织工商领导人峰会开幕式上的重要讲话精神和在《求是》杂志上发表的重要文章《携手共建亚太命运共同体》精神，用好世界青年科学家峰会等平台，积极拓展APEC成员“朋友圈”，聚力推进金丽温开放大通道建设，进一步提升开放枢纽能级，加强相关经贸合作，做强海外仓、“直播+跨境电商”等新业态，持续深化制度型开放，以“三最”开放环境推动外贸高质量发展。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对人民法院工作作出的重要指示精神，坚持党对司法工作的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，确保人民法院工作沿着正确方向前进。要坚持为大局服务、为人民司法，以法治护航创新温州、平安温州建设等，加强民生保障，以高质量司法保障高质量发展。要持续深化改革，巩固拓展温州刑事审判、家事审判、破产审判、智慧执行等改革先发优势，打造更多司法品牌。要加强队伍建设，严格落实管党治党政治责任，锻造忠诚干净担当的过硬队伍。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对老龄工作作出的重要指示精神，全面落实积极应对人口老龄化国家战略，深化老年友好型城市建设，健全养老服务体系，大力发展“银发经济”，持续提升养老服务水平，营造尊老、敬老、爱老的良好社会环境。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 缪眎眎

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