温州日报 2026-11-26 08:13:00

11月25日，市委理论学习中心组举行专题学习会，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平文化思想，专题学习《习近平法治思想学习纲要（2025年版）》《中国共产党领导全面依法治国工作条例》和《习近平文化文选》第一卷、第二卷。

温州网讯 昨天，市委理论学习中心组举行专题学习会，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平文化思想，专题学习《习近平法治思想学习纲要（2025年版）》《中国共产党领导全面依法治国工作条例》和《习近平文化文选》第一卷、第二卷。

省委常委、市委书记张振丰主持会议并讲话。市领导张加波、施艾珠、王琴英、吕伯军和市委理论学习中心组其他成员参加会议，李宁、王彩莲、黄阳栩、王凌分别作发言。

张振丰指出，习近平法治思想和习近平文化思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的“法治篇”和“文化篇”。我们要深刻把握其重大意义、核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，努力掌握贯穿其中的马克思主义立场观点方法和科学思维方法，在学懂弄通做实上下功夫、求实效。要深刻把握党的绝对领导这一根本原则，把党的领导贯穿法治、文化建设全过程各方面；深刻把握服务中国式现代化这一时代主题，自觉把法治、文化建设放到温州现代化建设全局中统筹谋划；深刻把握人民至上这一价值立场，让法治建设回应群众期盼、文化建设贴合群众需求。

张振丰强调，要锚定“全国法治政府建设示范市”创建目标，持续巩固法治建设成果，以高水平法治服务保障温州高质量发展。要以法治稳预期强信心，紧扣“5+5+N”产业体系和“一港五谷”等平台建设，谋划出台更多群众关心关注的地方性法规，精准赋能特色产业发展；要以法治优治理保平安，善于运用法治思维和法治方式破解治理难题，全面提升依法行政水平；要以法治树新风扬正气，坚持抓“关键少数”、带动绝大多数，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。

张振丰强调，要守牢文化根脉，持续做好文脉传承、文化创新、文明塑造等文章，以更大力度加快建设高水平文化强市。要保护文化遗产，在传承中守护城市底色，加强永嘉昆曲、南戏等非遗活态传承，持续深化“温州学”研究、擦亮“戏从温州来”文化品牌；要坚持守正创新，在转化中激活文化动能，推动文化“新三样”高质量发展、高水平出海，做强海丝文化、南戏文化等标识性文化IP，擦亮“世界的温州，来了都说好”城市名片；要厚植文明风尚，将瓯越文化与温州人精神深度融合，深化全国文明城市创建，管好守好用好各类文化阵地，以深厚文化自信凝聚全市上下干事创业、实干奋进的磅礴力量。

来 源：温州日报

原标题： 市委理论学习中心组举行专题学习会 深入学习贯彻习近平法治思想和习近平文化思想 加快建设更高水平法治温州和高水平文化强市

记者 缪眎眎

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