温州日报 2026-11-26 08:16:00

近日，浙江省经信厅公布2026年度省级科技型企业孵化器认定名单，温州共15家科技型企业孵化器上榜，入选数位居全省第二，其中2家入选引领级，13家入选规范级。据悉，此次是我省实施新的认定管理办法后评定的首批省级科技型企业孵化器，这标志着我市在大孵化集群建设上取得新突破,为创新温州建设注入新动能。

温州网讯 近日，浙江省经信厅公布2026年度省级科技型企业孵化器认定名单，我市共15家科技型企业孵化器上榜，入选数位居全省第二，其中2家入选引领级，13家入选规范级。据悉，此次是我省实施新的认定管理办法后评定的首批省级科技型企业孵化器，这标志着我市在大孵化集群建设上取得新突破,为创新温州建设注入新动能。

今年7月《浙江省科技型企业孵化器管理办法》发布实施，根据该办法有关规定，科技型企业孵化器（含加速器，以下简称孵化器）是指以促进科技成果转化和产业化、孵化科技型企业、弘扬企业家精神为宗旨，为科技型初创企业和创业团队提供经营设施、创业辅导、技术支持、市场拓展、投资融资、管理咨询等专业服务的科技创业服务机构。省级孵化器设为规范级和引领级两级：规范级实行达标认定，重在引导孵化器规范有序发展，引领级在规范级基础上按要求择优认定，重在推动孵化器专业化、高质量发展。

细看榜单，此次我省认定12家单位为引领级孵化器，271家单位为规范级孵化器。在我市15家被评定的省级孵化器中，瓯海区有4家，海经区和永嘉县各3家，鹿城区、龙湾区、瑞安市、文成县、苍南县各1家，两家引领级孵化器分别是温州中科先进技术创新孵化中心、温州药谷生物医药孵化器。

据介绍，中科先进技术创新孵化中心依托中科先进技术温州研究院资源，聚焦数字经济、生命健康、新能源及人工智能等硬科技赛道，创新“拨投联动”科技成果转化机制，构建“科研孵化+资本赋能”，打造“研发—概念验证—小试孵化”链条。目前已累计培育6家高新技术企业、5家省创新型企业及10家国家科技型中小企业。

温州药谷生物医药孵化器坐落于中国基因药谷，依托温州医科大学及三甲医院资源，构建“教科产医人”五位一体格局，聚焦重组蛋白、生长因子、高端医疗器械等细分赛道。通过布局共享实验室、中试车间、CXO服务与产业基金，打通研发至投融资全链条，赋能千亿级生命健康产业集群。

近年来，我市始终把创新作为发展“华山一条路”，高标准推进大孵化集群建设行动计划，持续优化创新“热带雨林”生态，打造创新创业“梦工场”，撑起温州“强城”蝶变的坚实底座。目前，全市建成389个综合性孵化基地，“一港五谷”、浙江大学温州研究院新材料产业孵化器等一批专业孵化平台拔节成长，赋能科创企业蔚然成林，重大产业蓄势腾飞，新质生产力不断壮大。目前，全市累计培育的1.7万余家省科技型中小企业，其中超半数来自各大孵化载体，为温州立足“万亿之城” 提供有力支撑。

来 源：温州日报

原标题： 打造创新创业“梦工场” 我市新增15家省级科技型企业孵化器

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com