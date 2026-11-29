温州日报 2026-11-29 10:15:05

不久前落幕的2026亚洲印刷大奖上，龙港两件特种防伪作品分别斩获银奖；前些日在全省印刷行业印制质量技能比武中，龙港企业斩获3金7银8铜行业大奖，尽显“中国印刷城”的“印”核实力。

温州网讯 不久前落幕的2026亚洲印刷大奖上，龙港两件特种防伪作品分别斩获银奖；前些日在全省印刷行业印制质量技能比武中，龙港企业斩获3金7银8铜行业大奖，尽显“中国印刷城”的“印”核实力。

奖项背后，是企业在车间里反复试错、逐年沉淀工艺的结果，更折射出龙港印刷包装产业在现实困境中沉心练内功，不断向深处扎根技术，于纸墨间走出一条“向下求索”的转型路径。

金牌得主温州豪格防伪科技有限公司，融合材质、色彩、排版与荧光防伪技术，把老银针的岁月沉淀感和高端收藏属性具象呈现于一枚“年迹老银针防伪标签”，借高精印刷工艺传递产品文化内涵。

起步于手工描画饭菜票、校徽的小作坊，“豪格防伪”如今成长为国内仅有的两家具备体育彩票印制资质的民营企业之一，手握国家秘密载体印制乙级资质和50余项专利。“道高一尺，魔高一丈。防伪行业永远要跑在造假前面，最终靠技术取胜。”该公司技术总监夏茂弘坦言，为打磨手艺，企业主动承接不少难度高、投入多、收益薄的订单，把实战经验沉淀为可复用的技术储备。而不可替代的技术层级也为企业圈住了大批量“铁粉”订单。

同获一等奖的浙江晴耕雨读实业有限公司，选用特种纸为主体材料，采用UV印刷工艺，呈现潮水、月光等主题纹样，以“赏月听潮礼盒”的创意把东方意境融于盒面，方寸之间尽显印刷匠心；浙江方鼎包装科技有限公司的“500克逸焙中深意式咖啡袋条”，依托烫金工艺，将包装色彩、信息与触觉体验巧妙融合，层次分明的印刷细节，彰显商业包装对精度与质感的严苛追求。此外，图书印刷、宠物用品包装、亚克力印刷制品、定制录取通知书等产品，也在多个赛道斩获奖项。“印刷天团”的集体出圈，展现了龙港企业既能深耕打磨精品，也具备多品类协同突破的综合实力。

练好内功，不等于简单的设备升级。采访中，不少企业主提到，对工艺的理解、生产流程的重构、工人手艺的火候，无捷径可走。据了解，撤镇设市以来，龙港累计落实超4.67亿元技改补助，落地461项智能化技改项目。乘龙印刷、新雅包装、泰山印业等多家企业，沿着“设备迭代+管理升级”的路径完成技术改造。

把根扎深，才能枝繁叶茂。“新振印刷”立足药品包装基本盘，研发大豆油墨儿童环保板仔书，实现年产值增长20%至30%，破解淡季闲置难题，还把车间经验提炼为行业技术规范；“华旭实业”组建原创绘本团队，打通选题、插画、印刷、发行全链条，让印刷品叠加文化附加值，文创出口逆势上扬。日前，在省印刷协会大会上，悦木品牌管理、浙江奇境魔方动漫董事长陈民区作为龙港企业家代表登台分享：“当产品有独特风格、专属工艺、品牌价值的时候，我们就跳出了低价内卷，才有资格自己定价。”夯实工艺设备硬实力，用好设计、品牌软实力，“两条腿”才能走好属于自己的路。

个体探索离不开系统性赋能。针对产业堵点，龙港靶向施策。一方面，稳住供应链底盘，联合省交投搭建国资背景供应链平台，以供应链金融平抑原料波动风险，并定向招引印刷装备、高端油墨、特种纸加工企业，补齐本地配套；另一方面，破解人才创意短板，与中国美院合作的设计研究院落地，借鉴共享研究院模式探索搭建IP二创共享平台，组建智能制造专家组，累计为200多家企业开展数字化诊断；此外，优化产业服务，扶持“印查查”“盒伙人”本土数字化平台，缓解中小企业淡旺季用工压力，同时组织企业对接海内外展会。

“政府层面不越位替企业选赛道，而是补位补齐产业短板，把重心放在搭平台、强要素、解痛点上。”龙港市科学技术和经济信息化局工业信息副模块长虞孔杰说，企业层面则形成共识：向外抢单是短期加法，修炼内功才是生存底盘。把根扎得更深，不是守着老工艺固步自封，而是耐住短期利益诱惑，啃下技术硬骨头，把品质管控、技术研发、合规生产落实到每一道工序、每一件产品上。

前期报道：

“中国印刷城”龙港：细分赛道里长成“参天大树”

来 源：温州日报

原标题： 技术之根，怎样扎得更深 ——龙港印刷包装产业上下求索拓新篇（下）

记者 缪小霞 龙港融媒 谢陈啦

本文转自：温州新闻网 66wz.com