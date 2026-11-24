温州日报 2026-11-24 09:05:32

“青天包装”深耕“它经济”只为做好“一只袋”；“宝丰科技”把小小纸杯餐盒送上万里长空，飞向全球各地……“中国印刷城”龙港正上演一个个向上生长的产业突围新故事：不少企业跳出“大而全”传统思维，在细分赛道里长成“参天大树”。

温州网讯 “青天包装”深耕“它经济”只为做好“一只袋”；“宝丰科技”把小小纸杯餐盒送上万里长空，飞向全球各地……“中国印刷城”龙港正上演一个个向上生长的产业突围新故事：不少企业跳出“大而全”传统思维，在细分赛道里长成“参天大树”。

过去，龙港曾流行一句话：“一台印刷机，一‘印’俱全。”话里藏着产业自信与辉煌记忆。

曾经的繁荣与当前的挑战并存。当下，龙港市有超4.7万家印刷经营主体，奋战在普通彩盒、通用软包赛道，近九成小微企业陷入价格内卷，通用包装行业净利率长期徘徊在2%至3%。

从过去“开机就有订单”的黄金时代到如今陷入同质化内卷。“企业开始主动做减法、找赛道，扎进小众领域慢慢打磨，让原本不起眼的细分方向，一点点长成支撑企业、带动产业的‘参天大树’。”龙港市科学技术和经济信息化局工业信息副模块长虞孔杰告诉记者，不拼规模拼专精，深耕小而美，已成龙港印刷破局的新共识。

在浙江青天包装科技有限公司车间，这里每一款产品下线前，都要依次走完阻隔性检测、耐穿刺测试、密封性核验、溶剂残留筛查多道专项检验。

“以前什么订单都接，单子看着源源不断，利润却薄得可怜，拼价格拼得身心俱疲。”深耕行业三十余年，“青天包装”负责人夏孟邓颇有感触。为了保订单，他果断“做减法”，主动砍掉低附加值通用包装订单，专营宠物食品功能性包装赛道。夏孟邓发现自己“风口”选对了：目前青天包装年产值突破8千万元，宠物功能性包装产品占总营收95%以上，凭借技术壁垒顺利切入国内头部宠物品牌的核心供应链。

减订单，是为了蓄力深耕。为此，企业自主攻关多层特种膜复合、激光易撕线、一物一码溯源防伪等工艺，自建专属研发检测实验室，逐一解决宠物包装易破、漏气、保鲜不足、溶剂残留超标等行业痛点。靠着这份持续深耕，企业拿下全国印制行业大奖，成为这条细分赛道里低调的“隐形强者”。

同样在包装上“倔强到底”的，还有“宝丰科技”。在这里，记者见到高端包装比拼逻辑：航空配餐盒耐高温、可烘烤、防油防滑，能适配高空低压环境；高端冰淇淋纸容器经过特殊涂层处理，可以抵御零下20摄氏度低温，不渗水、不凝露、不变形……

“航空餐饮、高端冷饮、连锁茶饮包装，看着简单，却是食品包装里的高精细赛道，安全标准、工艺精度、场景适配度要求极高。”温州宝丰包装科技有限公司总经理林福苗告诉记者，企业主动避开低价外卖餐盒的“红海”，精准锁定高端场景刚需，年产值稳定在亿元以上，高端定制食品包装占比超90%。

为站稳市场，该企业持续投入研发，累计斩获52项专利，其中发明专利19项，主动参与行业包装标准起草，参与3项国家标准制定和1项团体标准制定，拿下多项国际权威认证，产品走进多家航空公司、国内外头部冷饮及茶饮品牌供应链。

一组数据道出小赛道里的大优势：近120家龙港企业主动聚焦单一细分赛道走专精发展路线，占龙港市持证印刷企业13%，却贡献了全行业22%的产值。细分赛道企业平均净利率达7%至12%，是通用包装企业4倍以上。

独木不成林。产业升级，本质是生态重构。如今，龙港印刷包装产业已形成梯队化发展格局，一批本土老牌企业，以一企一专攻、一业一特色的坚守，用技术打破低价困局，用场景打开增量空间，用品质重塑产业价值，在宠物包装、航空食品包装、文创印刷、防伪定制、绿色可降解包装等垂直赛道，深耕茁壮。并且，全市围绕《龙港印刷包装产业高质量发展三年行动方案》持续推动产业升级，累计投入20多亿元技改资金，落地智能化改造项目288个，320余家印刷企业完成1.0数字改造，产业生态不断优化。

来 源：温州日报

原标题： 细分赛道里长成“参天大树”

——龙港印刷包装产业上下求索拓新篇（上）

记者 缪小霞 龙港融媒 谢陈啦

本文转自：温州新闻网 66wz.com