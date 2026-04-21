对话导演周亚娟｜在《花堤邀月》，邂逅一场东方浪漫

温州新闻网 2026-09-02 09:48:00

她是温州大学副教授、资深创业导师，也是温州市文化创意产业协会副会长。多年来，她指导的学生团队在各类创业竞赛中屡获佳绩，尤其在AI视频赛道形成了鲜明优势。2025年，她本人也凭借多部作品在“廊桥出海”AI视频创作大赛、“戏从温州来”AI南戏视频大赛等赛事中斩获荣誉。

她是周亚娟，一位在高校创新创业教育与AIGC创作前沿交叉地带深耕的学者与创作者。当这位“梦想教练”投身共创，执笔“花堤邀月”时，创作便不仅是艺术表达，更是一场关于如何将学术思考、创业思维与在地文化进行创造性转化的深度实验。我们与周亚娟导演对话，探寻她如何将指导竞赛的系统方法论，转化为一部充满诗情与哲思的AI影像。

导演简介

周亚娟，温州大学副教授、外国语学院妇联副主席，温州市文化创意产业协会副会长，资深创业导师，温州市乐达文化创意有限公司创始人。她深耕高校创新创业教育，自2025年起专注指导学生在 AI视频与AIGC创作领域屡获佳绩，推动技术创新与文化表达融合，兼具系统项目逻辑与前沿传播视野。同时以创作者身份躬身实践，2025年斩获廊桥出海、南戏、王十朋主题等多项AI视频大赛荣誉，完成从创业引路人到践行者的转变，实现理论研究与创作实践双向赋能。

专访实录：当学术思维漫入AI花月

问：您长期指导学生在AI视频赛道参赛并获奖，“花堤邀月”这个主题本身充满诗意与画面感。从创业竞赛的“项目思维”转向纯粹的“创作思维”，您最初的构思切入点有何不同？又是如何平衡或融合这两者的？

周亚娟：其实这两种思维并非对立，而是一脉相承又各有侧重的。指导学生参加创业竞赛时，核心是项目思维，更看重方案的落地性、技术创新性、主题差异化和传播可行性，要围绕竞赛规则搭建完整的逻辑闭环，兼顾文化内核、技术呈现与受众接受度，每一个环节都要精准考量，追求可落地、可传播、可验证的效果。

而这次“花堤邀月”的创作，是在项目基础上升级为情感创作思维，不再被竞赛规则束缚，更侧重个人情感与地域情感的投射，专注于美学意境的营造和精神内核的表达。但我并没有完全抛弃项目思维，而是把多年指导竞赛的系统方法论融入创作：先锚定“瓯越文脉+山水诗魂+温商乡愁”的核心定位，再搭建“昼寻花-夜邀月”的叙事框架，最后通过AI技术实现虚实融合落地，既保证了艺术创作的诗意与纯粹，又让整个宣传片逻辑清晰、主题鲜明、传播点明确，实现了创作感性与项目理性的完美融合。

问：“花堤邀月”包含了“花”“堤”“月”三个经典意象，容易流于俗套。您是如何为这个传统主题注入新的叙事视角或哲学思考，让它避免成为简单的美景堆砌？

周亚娟：我没有单纯停留在美景呈现层面，而是给这三个经典意象赋予了跨越千年的叙事灵魂，构建了一场“古今对话、文脉传承”的情感故事。我们打造了AI瓯越花神这个核心数字IP，让她成为串联古今的载体，循着谢灵运的山水诗魂而来，完成“昼寻花、夜邀月”的千年相逢，这就跳出了单纯的景物描写。在叙事上，我们赋予“花”瓯越文脉传承的寓意，它是谢灵运山水诗意的具象化，是永嘉学派、南戏文脉的生生不息；赋予“堤”地域精神载体的意义，它是连接温州古今、连接故土与远方的纽带；赋予“邀月”跨越时空的情感共鸣，不只是单纯的赏月，而是花神与千年诗魂的对话，是温州人与故土乡愁的重逢，是山海文脉与现代科技的碰撞。

整个作品以花为脉、以堤为媒、以月为魂，把山水诗意、地域文化、家国乡愁融为一体，让每一个画面都有故事、有情感、有底蕴，彻底告别了空洞的美景堆砌。

问：您获得过“科普赛道优胜奖”，显示出将复杂知识通俗化、视觉化的能力。在作品《花堤邀月》中，是否会尝试植入一些关于温州园林艺术、古典诗词或月亮文化的“轻科普”元素？

周亚娟：在这部宣传片里，我把擅长的科普转化能力，融入到了沉浸式视觉表达中，做了无痕迹的“轻科普”植入，完全摒弃生硬的说教和解说，让文化知识成为画面的自然肌理。

比如在诗词科普上，我们将谢灵运的山水诗句化作AI粒子，环绕在花神周身、流淌于花堤之上，让观众在诗意画面中直观感受永嘉山水诗的韵味；在地文化科普上，快切植入南戏水袖、木活字、永嘉学派等瓯越文化印记，与花堤实景、AI场景自然融合，暗合温州园林的人文底蕴与地域特色；在月亮文化与园林意象科普上，借助月洞亭、临水榭、湖山倒影等园林景观，结合中式赏月美学，让观众在欣赏昼夜美景的同时，潜移默化了解中式园林造景理念和传统月文化。

所有科普元素都藏在画面里、融在意境中，让观众在感受美的同时，自然而然读懂背后的瓯越文化内涵，真正做到寓教于美、润物无声。

问：技术实现上，“月”的光影、“花”的质感、“水”的倒影，对AI生成的写实与写意平衡要求很高。您在控制画面色调、光影氛围以营造统一、高级的“月下”感时，有何特别的心得？

周亚娟：AIGC创作的核心是精准把控视觉基调，这次我们针对昼夜双景做了精细化的色调、光影设定，通过精准的提示词和后期调校，实现写实与写意的平衡，打造高级感满满的月下意境。

在光影把控上，白天以5600K色温为主，主打青绿、暖金、柔白色调，晨光柔和通透，用AI光影轻描花卉叶脉、花瓣轮廓，还原繁花的自然质感，避免色彩过于艳丽；夜景则切换3200K色温，以藏青为底色、月光白为主调、鎏金为点缀，精准区分月光、灯光、水光的质感：月光是清冷通透的漫射光，营造静谧空灵的氛围；堤岸、亭台的灯光是温润的暖鎏金，增添氛围感；水面倒影则做柔化虚化处理，让月光与灯光在水面交融，形成波光粼粼的效果。

针对AI容易出现的花卉色彩失真、光影杂乱问题，我们在提示词里明确标注“月光下清雅花卉、低饱和度、柔焦光影、水墨晕染质感”，同时严控画面对比度，让暗部通透、亮部不刺眼，让整体月下氛围统一协调，既有实景的写实质感，又有国风诗意的写意美感。

问：作为外国语学院的教授，您具备跨文化的视野。在《花堤邀月》的创作中，这种视野是否让您对“月亮”这一全球性文化符号有了不同的解读？

周亚娟：外国语学院的跨文化学习与研究背景，让我对“月亮”这个文化符号有了更全球化的解读：月亮是跨越国界、超越地域的人类共通情感载体，无论中外，月亮都承载着思念、团圆、美好、向往的情感，这是无需翻译的共通语言。

在创作中，我们既立足温州本土，深挖瓯越文化、温商乡愁，让作品饱含地域辨识度；又跳出地域局限，放大月亮的共通情感价值，以花神寻诗、花堤邀月为线索，将中式山水诗意、瓯越人文精神，与人类对美好、团圆、故土的共同追求相结合。用AI数字人这种国际化的视觉表达，弱化文化壁垒，让“花”“月”“堤”的意象，既能体现温州的山海风骨、文脉底蕴，又能引发所有观众的情感共鸣——无论是身在异乡的温商，还是各地的观众，都能从这份花月美景中，感受到团圆之美、故土之念、文化之韵。我们想通过这部作品，让瓯越文化借助AI技术和共通情感，走向更广阔的舞台，实现地域文化与国际表达的完美融合。

本文转自：温州新闻网 66wz.com