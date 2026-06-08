远赴罗马逐梦绿茵，温州侨胞暖心护航中国小将
学习强国温州学习平台 2026-06-08 09:01:30
在意大利罗马参加SIGISMONDI国际青少年杯的中国足球小将2014梯队，受到当地温州侨胞王老板和赖老板的热情帮助。两位老板先后三次请全队在自家餐厅免费吃大餐，并主动提供冰块、饮用水等后勤支持，坚决不收一分钱，事后收到足球队教练董路老师的感谢。王老板表示：“这是我作为中国人力所能及的。小将拼场上，我兜底场下。”
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原标题： 远赴罗马逐梦绿茵，温州侨胞暖心护航中国小将
作者：赵雅芝 钱思童 金秋来 金苇 陆心宇 吴奕乐 叶玲玲
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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