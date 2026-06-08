经济日报 2026-06-08 09:48:12

钱咧，价格比废品站高出好几倍！”清晨，浙江台州路桥区黄礁岛的海滩上，老渔民陈夏芳早已忙碌起来。她胸前的GPS摄像头闪烁着红光，精准记录下每一个塑料瓶的捡拾过程。她将拾到的瓶子送到附近“小蓝之家”回收，一个月能挣七八百元。

百公里外的象山湾，渔民朱文荣正盘算起另一笔“生态账”：他养殖的浒苔不仅能直接售卖，其生长过程中吸收的二氧化碳，还能通过碳汇交易挂牌拍卖。

从海洋垃圾一度泛滥成灾，到绿色资源走俏市场，在浙江绵延数千公里的海岸线上，一条以生态保护为底色、循环利用为路径、富民增收为目标的蓝色循环之路，正越走越宽。

保护为先

步入温州市洞头区霓屿岛，层层叠叠的绿色屏障映入眼帘：外围海藻场随波摇曳，沿岸红树林郁郁葱葱，岸滩上柽柳林迎风挺立。这片人工打造的“三重生态防护带”，如同忠诚的卫士，牢牢守护着身后的海岸线。

曾经，这里的近岸海域污染严重，海洋生态环境遭到破坏。“我们花了6年时间，修复15个沙滩、卵石滩，以及25万平方米受损山体。”洞头区海洋经济科技创新中心副主任李昌达介绍，如今洞头诸湾已获评国家级美丽海湾，还落地了全国首个海洋环境综合治理类EOD项目（以生态环境为导向的开发项目），总投资达28.8亿元，为生态修复注入了强劲动力。

温州乐清湾以独特半封闭海湾形态孕育了112平方公里滨海湿地，是国际鸟类保护联盟认定的全球候鸟迁徙重要栖息地，却长期遭受入侵植物破坏，甚至出现在海洋生态保护红线内围塘养殖等破坏行为。

面对问题，乐清市没有回避。当地发布禁令，禁止在国家级海洋特别保护区内围塘养殖，加大执法力度，杜绝违法围填海、违规养殖、入海排污等行为。同时，联合浙江省林业科学研究院筛选出秋茄、桐花树等4种适生红树植物，持续拓展红树林种植区域。“红树林有‘海洋绿肺’和‘海洋卫士’的美誉，既能防风消浪、净化海水，又能为鱼虾鸟类提供栖息繁衍的场所，生态价值极其突出。”浙江省林业科学研究院副院长岳春雷说。

多年努力终见成效：乐清湾修复区域的底栖生物多样性指数从0.69升至2.16，国家二级保护野生动物白腰杓鹬和大滨鹬也现身于此。“小螃蟹、跳跳鱼又回来了！”乐清环保公益协会会长李雷感慨。

这样的保护行动在浙江沿海持续进行：台州市椒江区东南海域的大陈岛，通过岸线加固、彩色林培育等工程，修复受损和问题突出的海洋生态系统，提高海岛生态承载能力，重现碧海银滩景象；位于杭州湾北部的嘉兴港区，借助挥发性有机物走航监测车、智慧化水环境监管平台等，对化工园区实现全天候监测，园区河道水质持续向好，空气优良率显著提升。浙江各地始终坚持保护为先，因地制宜守护着这片蓝色家园。

变废为宝

海洋塑料污染是全球治理难题，如何让海洋垃圾“上岸”并“变现”？浙江的蓝色循环模式给出答案，并形成了“回收—分拣—利用—追溯”的完整链条。

在台州，“小蓝之家”是蓝色循环项目的核心节点。陈夏芳捡来的塑料瓶送到这里后，会被压缩破碎，然后运往造粒工厂制成塑料粒子，最终生产出符合国际生态环保标准的塑料产品。“从渔船、海滩回收的塑料瓶，在这里完成了从‘垃圾’到‘资源’的第一步转变。”台州市椒江区外沙“小蓝之家”负责人阮宁宁介绍。

在距台州300多公里的安吉县威立雅华菲高分子科技（浙江）有限公司，来自“小蓝之家”的塑料瓶正在经历一场蜕变。它们被深度清洗，去除表面胶、油等污染物，经过熔融造粒，变成可应用于文具、包装材料、服装家纺等领域的环保塑料粒子。

在温州沃铂文具有限公司车间，一把把印有“海洋回收塑料瓶再利用”字样的学生套尺走下流水线。公司总经理赵温亚说：“使用一定比例的再生材料，产品出口可享受关税减免，在国际市场上更具竞争力。”消费者可扫码查看塑料瓶从海滩到货架的“前世今生”——这正是蓝色循环模式的可视化追溯系统，产品来源清晰可查。

前端高价值回收，后端增值利用，溢价部分反哺一线塑料垃圾收集者，蓝色循环模式串起了渔民增收、企业减碳、公众参与等多个环节。2023年10月，蓝色循环海洋塑料废弃物治理模式荣获联合国环保领域最高荣誉——“地球卫士奖”。

2025年10月，全国首部海洋塑料废弃物治理地方性法规——《台州市海洋塑料废弃物治理规定》开始施行，蓝色循环模式上升为制度化成果，为全国沿海城市污染治理提供了可复制、可推广的经验。目前，浙江蓝色循环模式已实现沿海县（市、区）全覆盖。

降碳增效

乐清大力开展的红树林保护和生态修复工作，不仅呵护了沿海生态，还产生碳汇。据岳春雷测算，乐清湾“红树林+”生态养殖模式，碳汇效率是传统滩涂的3倍，年产生态经济价值约11.9亿元，每年吸引游客超20万人次。

除了林业碳汇，海洋蓝碳也能交易。“每吨106元，成交！”在浙江宁波象山县黄避岙乡，随着拍卖师手起槌落，2340.1吨蓝碳被一家企业成功拍走。这是全国首次以拍卖形式进行的蓝碳交易，拍品不是传统的鱼虾贝藻，而是紫菜、海带、浒苔等海洋生物在生长过程中固定的二氧化碳。

“以前我们只卖海藻，现在连它们吸收的碳都能卖钱。”朱文荣说，《海洋碳汇核算方法》等行业标准出台后，蓝碳计量和交易有了科学依据。

蓝碳，即海洋碳汇。海洋作为地球上最大的碳汇体，储存了约93%的二氧化碳，每年可清除30%以上排放到大气中的二氧化碳。研究表明，大型海藻、贝类等海洋生物能够高效固定并储存碳，与林业碳汇相比，滨海蓝碳吸收能力更强，储存时间更久。

目前，浙江象山探索出“蓝碳+产权+司法”交易模式，将生态损害赔偿与蓝碳认购有机结合，为海洋生态修复提供可量化、可交易的制度路径。此外，浙江和福建两地还共同签约成立全国首个跨省共建的蓝碳生态碳账户，实现区域互认和标准共建。

降低沿海工业企业碳排放，对保护海洋生态具有关键作用。在嘉兴港区，“氢”装上阵为高能耗企业降碳增效。作为清洁能源，氢能具有零排放、能效高等优势。嘉兴港区建有浙江省规模最大、年产近10万吨工业副产氢的国家级化工园区。今年3月，全国首艘内河64标箱氢燃料电池动力集装箱船舶“东方氢港”号完成首次远距离航行测试，将为繁忙的水上运输线注入绿色新动能。同时，氢能通过管道输送到下游企业，构建起制氢、储氢、运氢、用氢全产业链，企业碳排放大幅降低，有效维护了海洋生物多样性，确保海洋生态系统稳定。

台州大陈岛的“零碳岛”建设走得更远。岛上34台风力发电机，每年富余5000万千瓦时风电反哺陆地，年减排二氧化碳4.5万吨；在储能端，大陈岛投运全国首个海岛“绿氢”综合能源示范工程，每年消纳绿电10万千瓦时，产出氢气7.3万立方米，制氢产生的氧气还用于黄鱼养殖，提升了副产品价值。

浙江坐拥全国最多的海岛与最长的海岸线，拥有26万平方公里海域，统筹海洋资源开发保护，对推动我国海洋经济高质量发展具有重要意义。浙江省海洋经济发展厅相关负责人表示，将坚持新发展理念，构建人海和谐的海洋生态环境，在守牢生态安全边界的前提下，全面提高海洋资源利用效率，为实现海洋经济绿色发展贡献智慧力量。

来 源：经济日报

原标题： 蓝色循环路越走越宽

作者 柳文

本文转自：温州新闻网 66wz.com