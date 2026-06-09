温州日报 2026-06-09 08:57:11

为抢抓入境游复苏机遇、加快打造“国内一流、国际知名”休闲度假旅游城市，日前，记者从温州市文化广电旅游局获悉，5月19日至10月31日，温州持续面向全球外籍人士及港澳台地区居民发放文旅消费券，以优惠直达、便捷兑付、全场景覆盖的形式，激活入境消费活力，拉动“吃、住、游、购、娱”全链条消费。

惠及更广客源

精准承接长三角入境流量

本次消费券发放对象为外籍人士及港澳台地区居民。结合温州侨乡优势和长三角入境客源辐射，重点面向来温旅游外籍游客，经上海、杭州、温州等口岸入境来温游玩的侨胞及港澳台居民，长期居留温州的外籍人士与港澳台同胞发放，努力将口岸流量转化为温州文旅消费增量。

消费券统一在浙江省官方文旅服务平台“嗨游”（ZheJiangTravel）发放，支持H5、微信小程序、支付宝小程序三端。需特别留意，每个注册用户在三端只能领取一次，不可跨端重复领取。

怎么领

实名注册即可一键到账

申领流程十分便捷。2026年5月19日至10月31日期间，符合条件的游客只需微信或支付宝搜索“嗨游ZheJiangTravel”小程序，点击进入“嗨游”平台完成实名注册并激活EasyGo功能，即可领取消费券包。每人每轮“先到先得、领完为止”，最多可领3次，每次150元，累计最高可享450元优惠。消费券以7天为一轮，自领取之日起当轮有效，逾期自动失效，未使用资金滚动至下一轮，确保实惠持续释放。

怎么花

三类券种覆盖全场景

领取到手的150元券包内含景点玩乐券、酒店住宿券、餐饮购物券各一张，单张面额均为50元，覆盖从观光到住宿、从美食到购物的主要消费环节，基本实现“一券游全程”：

景点玩乐券：满100元减50元。无论是夜游塘河夜画感受水乡韵味，还是探访中国眼谷小镇·眼健康科普馆体验高科技，抑或漫步龙湾潭国家森林公园、石桅岩、猴王谷、筱村公社乡野度假村等传统景区，都能用券抵扣，线下用支付宝“碰一下”支付更便捷。

酒店住宿券：满200元减50元。合作酒店覆盖温州王朝大酒店、威斯汀酒店、香格里拉、万豪酒店、温德姆酒店、洞头丽笙酒店、雁荡山君澜度假酒店、文成龙麒源芳草地度假酒店、龙港雷迪森酒店等大牌酒店，还有布鲁姆生活美学馆、文成隐心谷民宿等小而美生活空间可供选择。使用本券预订的酒店产品，最晚离店日期为2026年11月15日。

餐饮购物券：满200元减50元。餐饮场景汇聚温州本地特色美食与品牌餐厅；购物场景覆盖瓯潮集新零售文创集合点、老字号长生老号、新茶饮澜记、童装品牌巴拉巴拉、文创店小白鹿咔温州文创店等新业态，以及宝林眼镜等名优商品售卖门店和离境退税商店，满足多元消费需求。

“一张券+一张票”

邀全球游客畅游瓯越

本次入境旅游文旅消费券发放，是温州扩入境、促消费、优服务、树品牌的重要举措。我市正以最大诚意、最优服务、最实优惠，邀请全球境外游客来温赏山水、品瓯菜、购名品、享便利，在“诗画山水·温润之州”留下美好旅程。

记者从温州市文化广电旅游局获悉，在省级消费券基础上，入境游客还能叠加享受“一张机票游温州”城市惠游政策，持7日内抵温登机牌可享75个景区免费或优惠，形成“省级消费券打底、市级文旅让利”的组合效应。

各县（市、区）同步推出特色优惠：鹿城区“飞享鹿城2.0”优惠卡包、瓯海区“一张机（车）票游瓯海”、文成县“悦享大月湾”8.8折等，形成全市联动、全域惠客的入境游促消费格局。

在服务保障方面，温州已实现主要文旅场景境外支付便利化：可受理外卡商户8042户，外卡取现ATM机3089台；130家文旅重点商户实现九大文旅场景外卡受理100%覆盖；离境退税商店107家，其中87家开通“即买即退”。龙湾国际机场国际综合服务中心提供“一窗受理、全程通办”服务，26家酒店覆盖“e境通”系统，外宾可“一碰入住”；“温州轻松游”行李运送服务已覆盖机场、景区、商圈及酒店等135个网点。

来 源：温州日报

原标题： 温州发放入境旅游文旅消费券 邀全球游客畅游瓯越

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com