温州高中老师的“下水作文”来啦！看看你会打几分？

温度新闻客户端 2026-06-09 09:31:10

一年一度的高考大幕拉开，今年的高考作文题一经公布，便迅速引发广泛讨论。

记者第一时间联合温州市中小学读写研究会发起“下水作文”活动，邀请温州高中老师与学生同写高考作文。据悉，“下水作文”是温州市中小学读写研究会倡导的读写教育理念。研究会认为这是教师与考生“感同身受”的真诚对话，更是教师执笔示范，让阅读与写作从“教学任务”回归“生命实践”，精准把握命题、洞察学生困境，让指导有的放矢。现刊出两篇“下水作文”，以飨读者。

温州市中小学读写研究会经温州市教育局、民政局批准成立，归口温州市教育教学研究院业务指导，旨在加强中小学师生阅读与写作的理论研究、专业引领、实践推广，助力“爱阅读”品牌建设，构建多元共生的师生读写新样态、全民阅读的新风尚。中考“下水作文”，敬请期待！

2026年全国一卷高考作文题目

阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

词语是表达思想情感的载体，也是展现社会生活变化的窗口。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。青年是常为新的，在你的成长过程中，你对哪一个词语的理解发生了变化？这变化有你成长的印记，对你有特殊的意义……

以上材料引发了你怎样的联想和思考？请写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

自强不息

庄平悌（浙江省特级教师，首批正高级教师）

有人问我，在成长过程中，有个词让你铭记在心，起了极大的推动作用；并且至今还让你时时刻刻没有松懈，不忘初心，一如既往。这是哪个词？我不假思索地说：自强不息。

记得读高中之前，好像还不知道这个词，也可能是不理解而忘记了。高中之后，才知道这个词，随即便牢记在心。我之所以对此刻骨铭心，就在于我的读高中，并非一帆风顺，成绩也不理想。说起来，还颇有一段自得的经历。

到了高三上学期，即1982年的冬天，我的成绩还很糟糕。只有历史还算可以，满分120分的数学，我大概也就70分，其他科目也是不及格。按这个状态，不名落孙山才怪呢。唯一的出路就只能靠自己。这就是我最初所理解的自强不息。心想，高中各学科应该都是相通的，既然能把历史学好，也就能把数学学好，应付高考应该没问题。于是，我就把学历史的方法来自学数学，利用寒假的一周时间把数学补上去了。到了高三下学期的期中考试后，我的数学已稳稳进入班级前五名。叶老师大为吃惊。我把自己的奥秘告诉他，他闻所未闻，惊叹不已，以为奇迹。

我靠着自强不息，度过了人生的难关，考上了大学。在上世纪八十年代，能不能上大学，可是天壤之别，大学生被称为天之骄子。村里人对父母亲也敬佩不已。我后来想，遇到困难，先不急着把希望寄托在别人身上，而是先审视自己，在自己身上找到有利的因素，并加以充分利用，困难也就不再那么可怕了，而是可以克服的。这让我增添了不少的自信。我对自强不息也有了新的理解。

大学毕业后，满怀深情走上教学岗位。令人不可思议的是，我被当头浇了一盆冷水，被认为不适合教书。我的人生还没有开始，就仿佛进入了死胡同，眼前一片漆黑。我问自己，你的人生是由别人裁定的吗？人家说你不行，就不行了？于是，我拜师学艺，在依样画葫芦中不断摸索，慢慢地，也走出了属于自己的路。初中教了两年后，就直接任教高二。几年后，教学论文也发表了。从最初的“不适合教书”到教学论文的发表，如果没有自强不息的信念，我想是不可能的。我很小的时候就牢记父亲作为农民的教诲：“树活一张皮，人活一口气。”这就是自强不息的淳朴的注解。

此后，在教学之路上我又多次遇到拦路虎。尤其是评选特级教师，三次铩羽而归。特别第三次，在自己已经准备较为充分的情况下，依然无功而返。这多少让人泄气。幸亏我还能承受。我很早时候就把参加竞赛评比当作提升自己的契机，评不上，也觉得很正常；评上了，也不会趾高气扬。失败了，就当它是多一次锻炼，多一次反思。我深刻地意识到，自强不息并非看起来有多么的强大，而是在任何情形下，内心趋于平静，闲庭信步，波澜不惊。

俗话说，活到老，学到老。我想，自强不息应该成为我们人生的主旋律。我也清楚地看到，我们的国家正稳步地走在自强不息的康庄大道上。不论是处理国际大事，还是处理民生福祉，都有条不紊，胸有成竹，举重若轻，气定神闲，游刃有余。国家正以大国的风范与气度，诠释了自强不息的新格局，新气象。

为“幸福”代言

孙有新（瑞安市第五中学教师，浙江省中小学师德楷模、浙江省孙有新名师网络工作室主持人）

看到今年高考语文全国I卷的作文题时，起初没有什么特别的感觉，但是我对这道题的思考没有停止过。在吃午饭时，我的脑海里突然蹦出一个词：幸福。对，对“幸福”这个词，我的印象太深刻了，于我而言，还特别有意义。

追溯过往，我已经记不起在小学的哪篇课文里学过“幸福”这个词，但是我的脑海里却响起了歌曲《幸福在哪里》的旋律：“幸福在哪里/朋友我告诉你/它不在柳荫下/也不在温室里/它在辛勤的工作中/它在艰苦的劳动里/啊 幸福就在你晶莹的汗水里/啊 幸福就在你晶莹的汗水里……”小学时，我学过这首歌。这几年，我的好朋友、知名班主任项延唐老师在很多场合传唱改编的班主任版的《幸福在哪里》，所以对这首歌的印象特别深刻，当然对班主任的幸福也感同身受。然而当年学这首歌时，我对“幸福”是没有什么特别的感受，只按歌词来唱，而歌词背后流淌的情感，我是体会不到的。

在我的记忆里，对“幸福”有具身感受始于1997年夏天的泰顺南院支教，在南院支教的20多天里，我深深感受到了当班主任的幸福感，这被我写进支教总结里。记得第一次上课，还没走到教室，就听见里面飘来清脆的歌声——那是孩子们特意为我准备的“欢迎礼”。推开门，一声整齐响亮的“老师好！”随之而来，紧接着是90度的鞠躬。那一瞬间，我站在讲台前，心砰砰直跳，第一次真切感受到受学生尊敬带来的幸福感，“幸福”二字具象化了。周末家访时学生和家长的热情，离开南院那天早上依依不舍的场景，永远定格在我的脑海里，如今回忆起来，仍然历历在目，幸福感满满。在南院体验到的幸福感，让我打消了“通过考研逃离教育”的念头，回到“最初的梦想”，立志当一辈子教师。

1998年下半年的教育实习、1999年开始走上三尺讲台，我从日常的教育生活中源源不断地获取班主任工作带给我的职业幸福感。说实话，那时候，还没有真正思考什么是幸福，总感觉被学生、家长尊敬，被领导、同事肯定，就是幸福。

2004年8月，我在全国著名班主任李镇西老师的网络日志里遇见“让人们因为我的存在而感到幸福”，这句话让我怦然心动，也让我对“幸福”一词有了更深刻的理解：真正的幸福，不在于索取，而在于对社会的责任和贡献。同时，也促使我思考育人的目标：教育要培养的，是“能创造幸福、传递幸福”的人。从此，我把“让人们因为我的存在而感到幸福”作为我带的历届班级的班训，把班级命名为“幸福班”。我和我的学生们不仅把这句话贴在墙上，挂在嘴上，更把这句话落实到实际行动上。经过20多年的探索，我总结出了“幸福五行”德育模式：让学生因我而幸福，让任课老师因我们而幸福，让家长因我们而幸福，让学长学姐因我们而幸福，让社会特殊群体因我们而幸福。

作为班主任，我首先试着做“幸福的传递者”，重点开发“幸福生日”班本课程，每一个环节都藏着“教育的小心思”：比如，为“寿星”量身订制的欢迎辞，是想让他知道“你在班里很重要”；“夸夸寿星”环节，是引导大家发现身边人的闪光点，学会欣赏与被欣赏。比起让学生“感受幸福”，我更希望他们能“创造幸福”。我们从最亲近的父母入手，打造了“六个一”感恩工程：讲《妈妈只收0美元》的故事，看《长大不容易》的视频，算一笔“从出生到现在的成长账单”，做一次亲子关系测试，开展“护蛋行动”（体会父母养育的不易），开一堂感恩主题班会。有学生做完“成长账单”后，给妈妈洗了脚；也有学生主动和爸爸道歉，化解了冷战已久的矛盾——看着他们用行动让父母开心，我知道“幸福的种子”正在发芽。

我还带领学生们将幸福传递给任课老师、高三的学长（姐）。我们还走出校园，走向社会，将幸福传递给孤寡老人、特殊教育学校的学生、抗战老兵等特殊群体。

如今，“让人们因为我的存在而感到幸福”这句话，早已成了历届“幸福班”共同的美好而温暖的记忆。毕业生寄来的明信片上，总会不约而同地写下这句话；他们在大学里参加比赛，会把这句话当作“座右铭”；走上工作岗位后，更会用行动践行这份理念。毛慧伦是一名小学班主任，她也把“让人们因为我的存在而感到幸福”作为所带班级的班训，推进幸福行动。林浩特专门请书法家写了“幸福”班训，作为礼物送给学弟学妹，希望“幸福”班训薪火相传。杨清清坚持为我们班的生日庆祝活动赞助生日蛋糕，更是以自己的实际行动践行“幸福”班训，为学弟学妹们树立了榜样。“幸福班”出来的学生，毕业后当老师的为学生庆祝生日，当领导的为员工庆祝生日，都屡见不鲜。毛肖静深受当年在敬老院开展青年志愿者服务活动的影响，参加工作后带领她的学生与孤寡老人结对，开展献爱心活动，产生了一定的影响。幸福的火种在不同的地方悄悄点燃，我相信，假以时日，一定能成燎原之势。

我的工作室学员们，也受我影响，在自己的班级里开展“幸福教育”，2020年12月，我们还专门举办了“生日教育研讨会”，把“幸福班”的经验分享给更多老师。

20多年来，我努力践行着“让人们因为我的存在而感到幸福”的理念，为很多人的幸福努力付出着，同时也收获了很多很多的幸福，“幸福”二字已经融入我的生命。这让我更加坚信：班主任工作是一项幸福的事业，是一项创造幸福、传播幸福的事业，也是收获幸福的事业。我把微信名改为“幸福”，要为“幸福”代言，做幸福的创造者、传播者，同时成为幸福的享受者。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 温州高中老师的“下水作文”来啦！看看你会打几分？

本文转自：温州新闻网 66wz.com