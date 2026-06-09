潮新闻客户端 2026-06-09 14:38:00

初夏时节，正是杨梅挂满枝头的采摘旺季，不少人上山采摘新鲜杨梅，但其中暗藏的安全隐患不容小觑。

近日，温州永嘉县一名六旬老人为采摘新鲜杨梅，不慎从三米高的树枝上失足坠落，意外受伤，所幸消防救援人员紧急驰援，成功将其平安送医。

6月7日10时18分，永嘉县消防救援局分指挥中心接到紧急报警，在北城街道下湾村后山传来意外险情，一名老人在山上摔倒受伤，无法自行移动，急需专业救援。

分指挥中心第一时间调派南城消防救援站救援力量赶赴现场。到达现场后，只见老人躺在地上，神情十分痛苦，无法起身活动。现场医护人员已快速完成初步的伤情检查，确认老人身体多处受伤，亟待送医治疗。

永嘉消防 供图

事发山林山路崎岖陡峭、杂草丛生，路面湿滑且狭窄，为最大程度避免老人二次受伤，消防救援人员迅速取出救援担架，小心翼翼地将老人固定稳妥，防止转运过程中晃动磕碰。随后，队员们采取手抬肩扛的方式，相互配合、稳步前行，在颠簸的山路上缓慢跋涉。

山间小道坡度大、落脚点狭小，每一步行进都格外艰难。经过近20分钟的紧张跋涉，救援队伍成功将老人安全转移至山下平整路段，随即移交120急救人员送往医院做进一步检查治疗。

经了解，受伤老人年过六旬，当天上午独自上山采摘杨梅。在枝头采摘完毕准备下树时，一时脚下踩空，从距离地面约3米高的树枝上重重坠落，当场造成肋骨骨折。

永嘉消防 供图

针对近期杨梅采摘高发的安全事故，消防部门特此发布安全提醒：杨梅树树枝韧性较差，脆弱易断，高空采摘风险极高。市民采摘杨梅切勿贪鲜冒险，尽量避免攀爬高枝、高空探身采摘等危险行为。采摘时建议使用专业采摘杆或架设稳固的梯子，全程做好防滑、防坠落防护；尽量结伴出行、相互照应，不要独自进山登高。

若采摘过程中遭遇摔伤、被困等突发意外，切勿盲目自救，第一时间拨打119、120求助，等待专业救援，守住山间采摘安全底线。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 采摘杨梅切勿大意 温州六旬老人从三米树上失足坠落

记者 汪子芳 通讯员 邵永锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com