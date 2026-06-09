潮新闻客户端 2026-06-09 14:39:36

“以前从惠民路站出来，换乘要顶着太阳、淋着雨，附近也没什么能停留的地方。现在不一样了，出了站就能坐公交、打车，还能顺路吃顿夜宵。”一位经常乘坐S1线的温州市民这样描述惠民路站的变化。从站外荒地到烟火街区，从换乘绕行到“下车即接驳”，如今的惠民路站，正逐渐从一个单一交通站点，变成兼具出行、消费、休闲功能的城市公共空间。

打通“最后一公里”

风雨连廊贯通接驳

惠民路站过去一度存在交通接驳不够顺畅的问题。今年4月，温州首个公共交通全程遮蔽换乘设施——“风雨连廊”正式投用，这不仅是硬件的升级，更是为了给市民提供一种有尊严、有温度的出行选择。

该连廊连通车站3号口与公交、出租车、网约车接驳区域。连廊内配备便民座椅、自动售卖机等设施，可实现15辆出租车同步候客、网约车精准定位接驾。乘客出站后无需再在露天区域来回穿行，真正实现“下车即换乘、全程可遮雨”。这一变化，正是为了让市民在任何天气下都能享受到便捷的公共交通服务，提升乘客出行的接驳体验。

更重要的改变是完成了轨道公交“两网融合”，快速公交B1线路调整至惠民路站始发，进一步强化轨道交通与地面公交衔接，串联起双屿、火车南站及中心城区等重要区域。站外交通流线同步优化，车站周边的交通环境得到了显著改善。出租车、网约车、社会车辆与非机动车分区停靠，曾经人车混行、车辆乱停的混乱景象已不复存在。公交、步行、机动车动线更加清晰，市民“最后一公里”出行体验得到明显提升。

引入“烟火气”

让站点更有生活味

风雨连廊解决了市民“脚下之路”的便捷与体面，转过身来，北侧的惠民大排档则为市民铺开一场“舌尖烟火”。

“从机场拿完行李，坐S1线过来，下车就能吃上热乎的温州菜，很方便。”刚回温州的陈先生说。对于不少外地游客和返温市民而言，惠民路站正在成为认识温州、感受温州烟火气的第一站。今年初正式亮相的“惠民大排档”，已经成为不少温州人休闲聚餐的新去处。项目占地约3.1万平方米，汇聚温州各县（市、区）特色风味，海鲜排档、小吃夜宵、地方老味道集中呈现。每到傍晚，不少市民、游客乘坐温州S1线专程前来“寻味”。

浙江幸福轨道公司供图

排挡集聚

点亮轨道舌尖新美食

“以前这里更多是‘过路’，现在开始变成大家愿意停下来吃饭、聊天、逛一逛的地方。”刚刚过去的5月15日至17日演唱会期间，不少歌迷在演唱会结束后，从奥体中心站乘坐S1线直达惠民路站，出站后步行即可到达惠民大排档。三天时间，惠民大排档累计客流达46233人次，商铺总营业额接近200万元。一条轨道线，也串联起演唱会经济与温州夜间消费活力。

曾经的站外空地，如今建起了热闹的惠民大排档；闲置地块变成了BRT车站和风雨连廊；过去拥挤混乱的车流，也被重新梳理成井然有序的交通动线。小小一座站，见证一座城。这一站，是回家的终点和寻味的起点。

温州S1线惠民路站的华丽蝶变，是浙江交通集团幸福轨道公司始终聚焦民生需求，深耕轨道品质服务，赋能城市高质量发展的生动实践。未来，幸福轨道公司将继续围绕群众出行需求，不断完善站点服务功能、优化枢纽配套，让轨道交通不仅连接城市空间，也更好融入市民日常生活。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 又潮又暖，温州S1线惠民路站“上新”

作者：吴昱燊 共享联盟·幸福轨道公司 詹晨晨 黄影月 叶利建

本文转自：温州新闻网 66wz.com