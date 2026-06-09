学习强国温州学习平台 2026-06-09 14:41:04

温州龙舟文化作为温州的文化金名片，底蕴深厚，近年来更是焕发出崭新的时代活力。温州是国家体育总局授予的“中国龙舟名城”，瓯海区也被命名为“中国龙舟文化之乡”。

近年来，温州先后打造了温州龙舟运动中心等高规格场馆，该场馆依水而建、形似蛟龙出水，是目前全亚洲最高标准的龙舟运动比赛场地之一。依托一流场馆，温州多次成功举办中华龙舟大赛、世界名校龙舟俱乐部邀请赛等大型赛事，并成功成为第19届亚运会龙舟比赛举办地，进一步擦亮了“看龙舟，到温州”的城市金名片。

除了竞技体育，温州龙舟文化在传承与产业融合上也成果丰硕。温州建成了全省首家以龙舟为主题的体育书院以及温州龙舟文化博物馆，通过数字技术生动呈现千年龙舟历史。同时，温州积极探索“龙舟+”文旅融合新模式，推出龙舟体验、龙舟主题城市书房以及“龙舟宴”等特色文旅产品，实现了“体育搭台，经济唱戏”。

此外，温州龙舟精神正走向世界。温州依托世界温州人优势，在西班牙、法国、意大利等国建立了海外龙舟基地，让龙舟成为连接海内外侨胞的纽带。从传统民俗到国际赛事，再到文旅产业，温州龙舟正以“同舟共济、奋勇争先”的精神，持续向世界展示千年商港的独特魅力。

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原标题： “温州文化金名片”短视频征集活动第9期话题：温州龙舟文化

本文转自：温州新闻网 66wz.com