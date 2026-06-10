温州日报 2026-06-10 08:21:33

温州网讯 昨天，“AI数字内容产业创新与出海发展”数享会在温州国际云软件谷举行。本次活动以“智创内容生态·规范版权价值·赋能全球出海”为主题，围绕AI创作、版权合规、数字资产交易、内容出海等展开深度交流。

作为全国首个设立市级人工智能局的城市，温州正把人工智能作为制胜未来的核心变量。本次数享会作为温州在数字内容领域的一次具体实践，尝试从版权保护、资产交易、创作者赋能等维度，邀请平台公司、技术专家、非遗传承人和文创开发者，为AI数字内容从“野蛮生长”迈向“规范价值”探索系统性解法。

会上，专家学者围绕数字内容资产贸易平台打造、AI 内容价值流转核心基建、内容创作革新及全球化出海运营、数据交易、产权登记、版权界定与合规体系等相关内容展开分享。阜博集团高级副总裁龚佳俊介绍了集团从数字版权保护到构建“订阅保护+增值变现”双引擎驱动模式的完整布局。“AI浪潮下，版权是新兴内容产业的核心基石。我们为创作者提供从确权到维权的全链路版权服务解决方案，努力打通‘最后一公里’。”龚佳俊说。

现场展示了该公司最新技术突破：通过自研算法，系统可提取视频中角色形象、场景设计等元素特征，生成唯一数字指纹，目前已构建覆盖超230亿条数据的正版数据库。

温州理工学院副教授、电影管理专业博士刘志颖从学术视角对AI生成内容的版权界定与合规体系进行深度解读。他认为在当前法律体系尚不完善的背景下，数字水印、区块链存证等技术手段是连接法律与实践的有效桥梁，可帮助创作者实现“从0到1”的权益保障。

制度创新同步跟进。温州数据交易中心分享了温州数据要素“四证联办”模式，企业只需提交一份申请，即可同步办理数据产权登记、数据知识产权登记、数据资产登记及安全合规评审，将登记周期从3个月压缩至5个工作日。

如何破解出海内容同质化？现场展示全球各地内容偏好，并分析得出做好内容本地化，是最大化挖掘用户价值的必由之路。在圆桌对话环节，现场还邀请三位一线创作者，结合自身实战经验，分享了AI内容创作的机遇、挑战与商业变现路径。

来 源：温州日报

原标题： “AI数字内容产业创新与出海发展”数享会举行 为AI产权保护与出海保驾护航

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com