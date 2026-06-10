温州日报 2026-06-10 08:21:33

温州网讯 日前，在洞头状元岙港区，随着浙江（华东）深远海风电母港核心区龙门档码头工程首根钢管桩精准沉放就位，标志着码头工程海上施工作业正式启动，千亿级深远海风电产业集群建设再提速。

作为全国首个面向深远海的风电母港，浙江（华东）深远海风电母港以打造集聚风电全产业链的新型功能港为目标，计划到2030年形成千亿级风电产业集群。此次开工的龙门档码头，是母港核心区的重要组成部分，其水上沉桩作业更是整个桩基工程的关键环节。本阶段共计要完成322根桩基施工，包括200根直径1.4米的钢管桩以及122根嵌岩桩钢护筒。

据介绍，项目团队有效调配资源，高效完成岸侧地锚布设、港池疏浚、安全作业区划定等前置工作，同步实施钢管桩预制、防腐涂装、水运落驳、进场验收闭环管理，积极引入高性能专业装备。本次首桩施工所使用的“三航桩22”打桩船，是国内首艘自主研发的旋转式打桩船，多项核心性能位居世界前列，可为大型海上桩基施工提供有力保障。同时，工程采用国内最大口径水下切桩机，将水下单根桩体切割时长从3小时压缩至20分钟，大幅提升海上施工效率。

接下来，项目团队将持续优化施工工艺、细化施工方案，严守质量与安全底线，稳步推进后续海上施工作业，全力推动浙江（华东）深远海风电母港核心区码头工程高质量建设。

据悉，洞头正持续与省海风公司协同招商，计划全年招引落地产业链项目10个以上，当前，重点抓3个项目，包括超大型叶片智能制造基地项目、叶片主梁高性能复合材料项目、运维母船项目等，力争通过五年建设，建成世界一流风电母港，为海岛共同富裕提供坚实支撑，助力温州冲刺“全国新能源产能中心和应用示范城市”，加速打造千亿级海上风电产业集群。

来 源：温州日报

原标题： 国内首艘自主研发旋转式打桩船来了浙江（华东）深远海风电母港开启海上施工

通讯员 吴羽洁 方莹莹 记者 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com