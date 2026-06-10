温州日报 2026-06-10 08:21:33

温州网讯 近日，乐清发布《推动经济高质量发展若干政策（2026年版）》，延续了“8个政策包+4张要素保障清单”主体框架，推出39条政策举措，涵盖教育科技人才一体改革发展、先进制造业、服务业扩能提质等8大重点领域，为经济高质量发展注入强劲动能。

据悉，本次政策在全面承接省、温州市政策举措基础上，坚持“框架不变、盘子稳定，聚焦重点、优化结构”原则，更加贴合乐清本地产业实际优化升级。今年乐清统筹安排市级财政资金50.28亿元，较去年增加1.03亿元，财政保障力度持续加码，各类政策资源投放更精准、更高效。

科技创新是本次新政的重点发力方向。在深化教育科技人才一体改革发展政策包中，乐清市财政预算安排2.74亿元，明确将深入实施“315”科技创新体系建设工程，力争全社会研发投入强度达3.16%左右。聚焦人工智能产业发展，乐清将在消费、医疗、低空经济等六大领域推进“人工智能+”行动，培育2个行业垂类大模型、5个智能体应用，实施4项以上科创强基项目。

在产业升级方面，乐清将深入实施“千企智改”设备更新行动，力争全年新实施智能化技改项目200个以上，省工业重点技改项目100个以上，新增基础级、先进级智能工厂（数字化车间）810家。激活新质生产力，乐清试点推行“两限一摇”供地新模式，盘活低效工业用地，供应工业用地（用海）2100亩，完成“数据得地”供地800亩以上。

在城乡融合、交通开放、项目投资领域，新政同步加码发力。乐清将加快50个山海共融发展轴重大项目建设，推动低收入农户人均可支配收入增长10%以上，持续缩小城乡收入差距。交通领域力争完成综合交通投资86.3亿元，货物吞吐量突破5000万吨，推进低空经济项目落地见效。对外开放方面，瞄准外贸出口增长8%、实际使用外资5500万美元以上目标，持续拓宽开放格局。同时深入实施“千项万亿”“百项千亿”工程，力争产业投资超240亿元，全力保障建设用地供给。

此外，在企业发展与民生福祉上，新政也同样诚意满满。助企发展上，迭代升级减负降本“雨露计划”2.0，预计全年为企业减负超30亿元，新增无还本续贷50亿元以上；通过展会扶持、小微企业出口保险全额补助等举措，助力企业拓市场、稳出海。民生领域，深入落实公共服务“七优享”工程，帮扶9000名以上重点群体就业，新增保障性租赁住房1300套（间），完成280户城中村改造及220台老旧电梯更新，切实提升群众幸福感。

来 源：温州日报

原标题： 50.28亿元赋能城市提质发展 乐清发布2026年版“8+4”经济政策

记者 程源 乐清融媒记者 彭宁 通讯员 余阿芬

本文转自：温州新闻网 66wz.com