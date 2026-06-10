温州日报 2026-06-10 08:21:33

温州网讯 温州锂电池循环再生领域迎来龙头项目落地。近日，温州市国有资本投资运营有限公司旗下国投资本管理的温创投基金，联合温州海经区国资平台，与国家级高新技术企业武汉瑞科美新能源有限公司正式签订B+轮股权投资协议。

本次温州国资体系合计投资8000万元，带动项目总投资达5亿元。这是“资本先行、以投带引”招商模式的生动实践，为温州完善碳循环产业体系、培育绿色新质生产力注入强劲动能。

作为温州国资产业基金，温创投以资本为桥梁，将优质产业与科创资源导入温州。此次引进的武汉瑞科美新能源，是废旧动力电池资源化循环利用领域的标杆企业，已入选工信部废旧动力蓄电池综合利用行业规范“白名单”，合规资质齐全，行业认可度高。

企业持有锂电池梯次利用、正极材料再生两大核心资质，是国内为数不多可实现锂电回收全产业链闭环运营的头部企业，综合运营能力行业领先。尤为关键的是，瑞科美依托自主研发的全球先进全干法物理直接再生工艺，从根源上攻克了传统湿法工艺高能耗、高污染、高成本的行业通病，构建起坚实的技术壁垒，具备极强的产业化竞争优势。

依托本次资本赋能，瑞科美新能源正式落户温州海经区，将打造一座4万吨级锂电池循环示范生产基地。项目投产后，将填补温州新能源电池碳循环再生产业的空白，补齐锂电回收产业链的关键短板，打通电池“生产—应用—回收—再生”的完整绿色链条。这不仅有助于完善全市绿色低碳产业布局，还将吸引更多新能源循环经济企业加速集聚，推动产业绿色转型，逐步构建起完善的碳循环产业生态。

来 源：温州日报

原标题： 温创投8000万元资金撬动5亿元项目 国家级锂电碳循环标杆企业落户温州

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com