温州日报 2026-06-10 08:21:34

温州网讯 “再加把劲，最后一个点位就在前面！”6月6日，雁荡山“集章特种兵”S3赛季正式拉开帷幕，一众游客与户外爱好者奔赴山间，以打卡集章的新潮方式，沉浸式解锁轻量化户外文旅新玩法，让山海风光在趣味探索中焕发全新活力。

据了解，雁荡山“集章特种兵”赛季活动是雁荡山管委会聚焦年轻游客市场打造的特色文旅IP。2024年，管委会紧扣热门的“特种兵式旅游”潮流，推出S1赛季活动，凭借趣味轻量化的打卡机制，点燃游客探索热情。次年6月，活动升级为S2赛季，创新推出“常规赛+定向赛”双轨赛制，让一枚枚特色印章变身潮流文旅符号，持续放大雁荡山文旅影响力，受到年轻游客群体的广泛追捧。

今年全新开启的S3赛季延续成熟的双轨赛事模式，活动周期为6月7日至8月31日。游客可通过“雁荡山旅游”微信公众号或“趣游雁荡山”小程序报名参与。活动规则简洁灵活，参与者在报名后三日内，完成6个核心必打卡点位即可认定为挑战成功，12个定向赛点位为自选挑战内容，游客可根据游览节奏自由参与。完成全部打卡记录并成功上传的参与者，可领取专属限量版完赛礼包。

依托第十五届中国国际园林博览会举办契机，活动同步新增园博会盖章游园特色项目，景区内增设多处专属盖章点，丰富游客游玩体验。完赛的参与者可免费获得一枚特制纪念币；未报名参赛或未完赛的游客，完成盖章任务后，可自愿付费购买纪念币，定格独属于园博会与雁荡山的美好记忆。

目前，雁荡山“集章特种兵”赛季活动已连续举办三季。三年来，活动始终坚守轻量化、沉浸式、体验式的核心特色，围绕山水观光、文旅传播、交友互动多维发力，以轻松有趣、门槛亲民的参与形式，吸引了全国各地文旅爱好者前来打卡体验。据管委会相关负责人透露，在刚刚过去的周末，就有近200人顺利完成打卡，报名及打卡人数仍在持续上涨。

下一步，雁荡山将持续深耕年轻化、休闲化文旅赛道，不断推出形式新颖、体验丰富的特色文旅活动，持续擦亮雁荡山文旅金字招牌，为区域文旅产业高质量发展注入源源不断的新鲜活力。

来 源：温州日报

原标题： 定格园博美好 雁荡山“集章特种兵”S3赛季启幕

记者 程源 乐清融媒记者 梁琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com