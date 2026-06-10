温州日报 2026-06-10 08:21:34

温州网讯 日前，鹿城区在城区中青班创新引入“行动学习法”，将课堂“搬”到发展一线，引导全体学员在真实场景中找问题、析原因、谋对策、促转化，以培训方式创新，推动干部能力提升与区域发展同频共振。

近年来，我市坚持中心工作推进到哪里、培训就跟进到哪里，出台“聚力强城·创新温州”专题培训方案，围绕低空经济、新能源产业等主题，举办专题讲座6期；实施“聚焦高质量发展促共富，提速打造‘全省第三极’”系列专题研修班办班计划，开展培训班14期；制订干部人工智能专题培训计划，率全省党校之先开展“AI赋能教研咨管宣”一体化改革，并组织全市干部参加“人工智能通识及应用网络专题培训”10期。

变“课堂讲授”为“实战攻坚”，鹿城首场行动学习围绕重点平台、重点产业和重点场景，设置5个调研小组，按照“破题—深潜—转化”三阶段推进。头脑风暴、沉浸式调研、鱼骨图分析、SWOT复盘、世界咖啡研讨……该区通过多种形式，让理论课堂真正融入发展前沿，推动学员把调研答卷写在基层热土上。

立足区域发展痛点难点，各小组精准选题、靶向调研。如聚焦外籍人才留温发展新机制，学员们走访创业园区、高校及职能部门，推动跨境直播专线落地合作，搭建双语政策数据池；围绕鞋产业智能化转型课题，深入政企单位、龙头鞋企及产业创新平台，摸清AI应用堵点，举办供需对接会，赋能传统鞋业智能升级。

“我们小组扎根朔门古港，调研后提出了门牌优化定制、非机动车秩序整治、文化演绎升级等举措，并联动运营单位、综合行政执法等相关部门将措施落地。”中青班第五组学员徐立认为，行动学习法让大家不再停留在思考层面，而是实现了从提出问题到解决问题的转化。

一纸问卷、一次深访，一份清单、一项实招，鹿城构建了行动学习“课堂教学、一线实践、成果转化、擂台比拼”的全链条闭环。鹿城区委组织部相关负责人介绍，把干部培训嵌入中心工作、基层治理和发展大局，能让学员在实景实战中锤炼调查研究基本功、提升统筹协调硬本领、增强服务发展真能力。

据悉，鹿城将持续深化行动学习成果转化，推动优秀调研成果进入干部教育培训案例库、转化为部门决策参考、服务于全区发展实践，同时进一步深化运用“行动学习法”，为区域高质量发展注入更多实干动能。

来 源：温州日报

原标题： 鹿城区创新推出“行动学习法” 把干部培训课堂“搬”到发展一线

记者 叶凝碧 通讯员 赵梦婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com