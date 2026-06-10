温州晚报 2026-06-10 08:31:05

温州网讯 毕业季到来，是否要来一场说走就走的旅行？近期，温州多地景区推出毕业季活动，6月至8月期间，中、高考考生凭准考证即可享受免门票、门票半价、游乐项目折扣等多重福利，山水古村、滨海风光、山林秘境悉数敞开大门，邀广大学子开启一场轻松惬意的毕业旅行。

楠溪江山水古村

多项游玩项目享折扣

作为温州老牌热门景区，位于永嘉县的楠溪江景区针对2026届中、高考考生推出优惠政策，活动时间为6月8日至8月31日，入园需核验本人准考证与身份证原件。

其中，苍坡古村、丽水街两大人文景区为考生带来免门票优惠。苍坡古村以文房四宝布局闻名，千年耕读文化底蕴深厚；丽水街300米长廊尽显江南水乡风情，是休闲漫步、打卡拍照的好去处。崖下库、龙湾潭国家森林公园、石桅岩三大山水景区免除首道门票。体验龙湾潭内高空自行车、森林滑道等二次消费项目可享5折优惠；石桅岩主打激情漂流，全长2.5公里的皮划艇漂流项目也可享受5折，戏水玩乐性价比拉满。

此外，主打山水书香的永嘉书院，考生可享首道门票半价优惠，适合静心休憩、感受自然文脉。景区提醒，夏季山区温差较大，游玩时需做好防晒、驱蚊措施，体验漂流前可提前致电咨询天气与河道情况，注意游玩安全。

乐清雁荡山景区免票

山海风光畅玩

乐清雁荡山、中雁荡山两大核心景区同步开启免票模式，活动时间为6月10日至8月31日，全国中、高考考生凭身份证、准考证或录取通知书，可以免费进入景区。

雁荡山景区优惠活动景区包括灵峰日景、灵峰夜景、大龙湫、灵岩、方洞、三折瀑、雁湖、显胜门、羊角洞九大景点，奇峰怪石、飞瀑流泉尽收眼底。中雁荡山景区的玉甑景区、西漈景区也同步免票，曲涧流泉、奇峰叠翠，是徒步纳凉的优选之地。除此之外，6月6日至8月31日，位于乐清的铁定溜溜度假区推出夏日玩水狂欢季，结合手工DIY、泡泡派对等趣味玩法，丰富考生游玩选择。6月至8月过生日的游客凭本人身份证，当月可免费入园1次（不含明星项目，仅限本人使用、不可转借）。

泰顺原生态秘境免票

家长同游享温情福利

泰顺各大景区为考生打造清凉避暑之旅，活动时间从6月持续到8月31日。国家级自然保护区乌岩岭以及南浦溪景区对考生免首道门票，乌岩岭植被繁茂、负氧离子充沛，是天然的高山避暑氧吧；南浦溪有天然石壁浅滩，是亲近自然、戏水休闲的优质去处。值得一提的是，前往乌岩岭的考生陪同家长，可享受门票半价福利；端午节期间（6月19-21日），所有游客享门票5折优惠，原价50元，优惠价25元。

6月1日至6月30日，白鹤山庄面向所有游客免首道门票，依山傍水的环境清幽闲适。另外，位于泰顺县的网红休闲乐园矿坑冰城推出限时半价活动，6月9日至22日，考生凭本人高考准考证和身份证购票即可享受门票5折入园福利，门票包含碰碰车、高空索桥、摇摆桥、滑世界，坑爹乐园等超多游乐项目。

洞头滨海风光免费逛

多元业态优惠多多

洞头将海岛风情与毕业季相结合，为考生送上福利。6月10日至8月31日，考生凭2026年中、高考准考证或录取通知书即可享受优惠。洞头望海楼、仙叠岩、半屏山三大标志性海岛景区门票免费。望海楼可俯瞰百岛风光，领略渔耕文化；仙叠岩奇石层叠，有“海上盆景园”之称；半屏山断崖巍峨，岩雕长廊气势恢宏。

除免费景区外，当地多个游乐、体验场所推出折扣，凭准考证或录取通知书就可享受。百岛森林乐园门票5折，丛林穿越、七彩滑道等项目趣味十足；浙南最大人工沙滩韭菜岙沙滩门票7折，海上快艇、摩托艇等海上项目应有尽有。东海贝雕艺术博物馆、海陶美术馆场馆免费开放，手工体验项目7折，可沉浸式感受非遗魅力；海霞军事文化园门票享受5.5折优惠，登高观海、体验军事项目，解锁别样海岛之旅。同时，6月7日至15日，洞头东沙不夜港？青年里多家美食店铺，考生凭证可享菜品7.8折，吃喝玩乐一站式满足毕业旅行需求。

这个盛夏，不妨约上同窗好友，带着准考证奔赴山海，在温州的青山绿水、碧海蓝天之间，定格青春美好回忆，奔赴崭新人生旅程。

来 源：温州晚报

原标题： 准考证别丢！毕业旅行直接安排 温州多地景区推出考生专属福利

记者 张琼冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com