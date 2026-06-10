温州日报 2026-06-10 08:44:00

温州网讯 6月8日，永嘉县成功救助两只国家一级保护野生动物海南鳽幼鸟，这也是当地首次有海南鳽野外目击与救助记录。

这两只海南鳽幼鸟在紧邻楠溪江滩林的208省道沿线被发现，被一名卡车司机在凌晨偶然遇见。热心司机发现路边瑟瑟发抖的幼鸟后，第一时间联系上相关工作人员，及时将幼鸟送至岩坦派出所，为后续专业救助争取了宝贵时间。

为最大限度保障幼鸟存活，并贴合物种自然生长规律，永嘉县野生动植物保护协会联合温州野鸟会专家，立即赶赴幼鸟发现地开展实地勘察，研判周边生态环境与栖息条件，并结合海南鳽栖息习性，以及幼鸟羽翼初丰、尚不具备飞行和独立生存能力的生长特点，量身制定精细化就地保护方案。

工作人员为两只幼鸟完成喂食补给和精心照料，搭建临时鸟窝，将其安置在周边滩林的隐蔽树木上，最大程度保留原生栖息环境。同时，现场布设红外监测设备，开展全天候实时跟踪监测，全力守护幼鸟顺利回归自然。“海南鳽属于夜行性鸟类，我们选择就近安置在原生境树上，夜晚亲鸟便会前来照料幼鸟，这是最贴合其自然生存规律的保护方式。”永嘉县野生动植物保护协会工作人员金哲博介绍。

据悉，海南鳽为国家一级保护野生动物，全球野外成年个体数量约为800至1000只，位列全球30种最濒危鸟类之一。该鸟生性隐秘低调，极少鸣叫，野外种群稀少、行踪难觅，观测与保护难度极大，被业内称为“世界上最神秘的鸟”。此前，永嘉县在2022年通过红外探测器，曾两次捕捉到数秒黑白监测画面，始终未有野外目击。

据悉，近年来，永嘉县坚定不移地践行生态立县战略，持续深化生态保护与修复工作，全域生态环境质量稳步提升，野生动物栖息环境持续优化，越来越多珍稀野生动物前来栖息繁衍，县域生物多样性愈发丰富。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉首次成功救助濒危鸟类海南鳽 全球成年个体只有800至1000只

永嘉融媒记者 刘曦 记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com