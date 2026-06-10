温州日报 2026-06-10 08:44:36

温州网讯 随着生成式AI技术的爆发，“遇事不决问AI”的风潮已蔓延至理财圈。近期，ChatGPT向部分美国Pro用户上线了个人财务管理工具，支持连接银行账户，自动生成消费分类、订阅追踪和投资绩效等可视化报表。与此同时，国内多家银行及理财子公司也纷纷布局：今年1月，一股份制银行推出“AI理财助理”辅助理财专员；5月，有银行理财子公司启动AI算力与风控智能体项目采购；多家银行APP已上线智能投顾功能，为客户提供资产配置诊断。AI理财正在以高效率和低成本，成为普通人接触理财的“金融翻译官”和“资料检索员”。

效率与风险并存：AI理财的AB面

市区上班族小杨的经历颇具代表性。她定期存款到期后想尝试购买“固收+”理财产品，面对众多产品无从下手，便向AI大模型求助。她在对话框中输入：“我想购买理财产品，请帮我筛选一下最近正在销售的固收+理财产品，年化利率要在3%以上，风险等级为R2。”短短几秒钟，AI便给出了9只产品，详细列示产品名称、风险等级、近期年化收益率及投资风险提示——这为她节省了逐家翻阅银行APP的大量时间。

据我市一股份制银行工作人员介绍，AI理财的优势明显，效率高，几秒钟整理信息，打破信息差，成本低，普通用户也能享受专业级服务。但其劣势同样不容忽视，算法易出现“幻觉”，可能编造数据误导决策；用户上传个人账户信息，存在隐私泄露隐患；长期使用单一AI，观点易被“投喂”固化。

专家支招：用好AI四原则

对于普通投资者而言，如何既享受AI理财的便利又避免踩坑？

上述人士建议，要把AI当作“资料员”而非“决策者”，让AI帮忙搜集信息、整理表格、做初步对比，但最终的买入、赎回操作，必须回到银行APP或咨询理财经理，切勿直接让AI帮忙购买产品。同时，不要向任何AI工具透露银行卡号、密码、身份证号、验证码。正规银行不会通过AI索要这些信息，凡打着AI旗号要求“授权转账”的，基本可判定为诈骗。此外，AI给出的收益率、风险等级、产品到期日等硬指标，建议再去银行官方渠道核对一遍。养成“查两次”的习惯，能避开大多数“幻觉”陷阱。最后，保持信息来源多元化，偶尔换用不同的AI工具或直接查看官方渠道公告，避免被困在一个算法里。

AI理财是未来趋势，但目前它更像一个实习生——干活快，但偶尔会出错。最稳妥的策略是用AI查信息，听专业建议，回银行办交易。

来 源：温州日报

原标题： 请AI帮忙理财，靠谱吗

专家建议：当“资料员”别当“决策者”

记者 杨帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com