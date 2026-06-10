温州都市报 2026-06-10 08:44:37

温州网讯 昨天，在浙江东日下属现代农贸城（简称现代农贸城），褐壳鸡蛋的批发价已涨至每公斤11.6元到12元，粉壳鸡蛋每公斤11.2元到11.6元，来自江苏的山鸡蛋因规格不同，价格在每公斤14元到16元之间。不少前来采购的市民和商户感慨：“鸡蛋快成‘金蛋’了。”

“涨得很厉害，这一个半月，一箱鸡蛋差不多涨了100块。”现代农贸城内一位从事鸡蛋批发多年的商户说，“折算下来一斤鸡蛋涨了两块钱左右。”涨价的原因，商户分析主要有两点：一方面是临近端午，节日备货需求集中释放；另一方面是去年蛋鸡养殖行业持续亏损，很多养殖户撑不下去，淘汰大量蛋鸡，“鸡少了，货自然就紧张了”。

据农业农村部监测，5月份全国鸡蛋批发价和零售价分别为每公斤9.2元和9.88元，环比分别上涨14.14%和9.53%，同比分别上涨17.05%和7.39%，结束了连续15个月的下降走势。在供应层面，卓创资讯监测数据显示，2026年5月份全国在产蛋鸡存栏量降至12.79亿只，环比下降1.24%，同比下降4.24%，养殖企业库存天数普遍维持在0至1天。中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员朱宁表示，前期产能收缩叠加端午需求集中释放，是此轮蛋价上涨的核心因素。

从温州本地市场来看，鸡蛋货源主要来自多个产区。现代农贸城的商户介绍：“褐蛋主要是江西的，粉壳鸡蛋主要来自河北馆陶和湖北。”这一供货格局意味着温州市场的鸡蛋价格受全国主产区行情影响较大。市价格监测数据显示，进入6月以来，市区鸡蛋零售价格持续走高，昨天的报价已处在近两年高位。

令人意外的是，鸡蛋涨价并未抑制消费。商户直言：“涨价之后销量其实没有少，客户嫌贵，你跟他说一句价格还要涨，他没办法也得拿。”

对于后续价格走势，业内普遍认为节前仍可能有上行空间，节后将出现回调。国内一机构分析，产区库存持续处于低位，端午备货窗口尚未关闭，预计节前蛋价仍有冲高空间。也有业内人士提醒，节后节日消费红利消退，各地学校陆续放假，终端需求转淡，同时南方正式进入梅雨季节，高温高湿环境下鸡蛋储存难度加大，蛋价大概率高位回调。

值得一提的是，鸡蛋价格上涨已带动养殖端走出亏损期。据农业农村部监测，5月份全国大部分蛋鸡养殖场户实现了盈利，每公斤鸡蛋盈利约1元至2.4元。

来 源：温州都市报

原标题： 前期产能收缩叠加端午需求集中释放 一个半月鸡蛋涨价约4元

记者 蔡挺 通讯员 郑文兴

本文转自：温州新闻网 66wz.com