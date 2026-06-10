温州日报 2026-06-10 09:09:17

日前，这支小队又将周边村庄拉入“接力圈”，悄然开启一场跨村联动的助农接力。

温州网讯 连日来，在苍南灵溪镇风华社区过港村的田间地头，一支7人助农小队忙得不可开交——没有电商平台，不搞直播带货，仅凭朋友圈团购和单位社群，就帮村民卖出玉米约1000个、丝瓜约200根。日前，这支小队又将周边村庄拉入“接力圈”，悄然开启一场跨村联动的助农接力。

助农小队将玉米打包送往县城团购代售点。

这支队伍的成立，源于一次偶然的乡村走访。今年5月，温州市妇联派驻风华社区第一书记李雯虹看到村里桥头有老人顶着烈日卖玉米，了解到以往农户多是自家拉着玉米到镇上零售，有时一天卖不了多少，自家吃不完就浪费了。她当即萌生了帮忙的念头。5月下旬，李雯虹牵头组织一支助农小队，成员共7人，包括风华社区干部、过港村干部以及过港村网红餐厅廿九都小院全体员工，专门帮助当地村民销售当季农产品。

风华社区农户零散种植的丝瓜。

小队的卖法朴实却高效：把农户零散种植的玉米、丝瓜等集中起来，由李雯虹在同事圈发起第一波团购接龙。文案只有几个关键词：“现摘、无农药、口感好”。首批客户尝鲜后反馈“真的很甜”“跟超市的不一样”，好评截图在群里传开，订单从几十份涨到几百份。玉米还没出村，订单就已经排起了长队。

助农小队打包收集回来的玉米。

过港村的玉米售罄后，小队没有停下脚步，而是把目光投向周边村社——岭前村、平美村等地的玉米陆续被纳入采收范围。队员们开着三轮车将各村的农产品集中拉回廿九都小院统一打包，再发往城市团购点和苍南县妇联“木槿花之家”农特优产品店铺。“一个村社的量不够，那就几个村社一起做。”风华社区共富委常务副主任黄呈高说，跨村联动让助农从单点帮扶变成了区域协作。

廿九都餐厅自主研发的特色美食。

如今，这支助农小队的销售版图与品类正在稳步扩大。玉米销售势头稳健，鸡蛋、廿九都餐厅自主研发的特色美食相继推出，丝瓜更是在团购初期便被抢购一空。芋头、茄子即将接续上架，观美平美村的“三瓜一稻”也在对接中。更重要的是，这场行动不只是“帮卖”。助农小队正计划优先招聘当地村民负责打包、运输等环节，让他们在家门口有活干、有钱赚，助力形成更大的规模效应和品牌效应，带动更多农户实现新鲜农产品“不愁卖”。

来 源：温州日报

原标题： 从“卖不动”到“不够卖”！苍南灵溪村社干部“朋友圈”变助农“接力圈”

记者 林思思 通讯员 余超凡

本文转自：温州新闻网 66wz.com