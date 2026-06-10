山洪骤发困住农家乐老板 消防员架绳成功救援

温州晚报 2026-06-10 09:24:30

温州网讯 6月8日凌晨，瓯海潘桥街道岷岗村遭遇强暴雨，一名农家乐老板被困水中孤岛。妻子报警求助，瓯海消防紧急救援。

参与救援的消防员介绍，接警已是凌晨近两点，整座村庄被滂沱大雨笼罩，平日里供游客踩水纳凉的潘桥河彻底换了一副模样，湍急的河水裹挟着杂物奔腾而过，平日里露出水面的河道中央高地，此刻只剩一小块平地孤零零矗立在水流中央，农家乐老板被困其上，进退两难。

消防员回忆，他们抵达现场后发现，被困点位与岸边直线距离八九米，河水流速快、水下暗藏淤泥与乱石，直接涉水游泳救人极易被冲走，贸然派人员徒步靠近，很可能造成二次遇险。

消防员们第一时间拿出单杠梯尝试架设过河，可汹涌的水流不断冲击梯身，梯子根本无法固定，首次救援尝试宣告失败。指挥员迅速调整战术，敲定绳索牵引救援方案：队员精准向滩地抛投绳索，引导被困老板将绳结牢牢固定在滩地一块大石头上，在两岸搭建起双锚点安全主绳与防护副绳两条生命线。

消防员一边通过喊话安抚情绪、指导他穿戴救生衣、安全腰带等全套防护装备，一边拉紧主绳做好牵引准备。老板攥紧绳索，按照消防员“上实下虚”探步的指令，小心翼翼踩着水底凸起处挪动脚步，岸边队员同步匀速牵拉绳索保驾护航。整场救援耗时近20分钟，被困老板成功上岸，除受到严重惊吓外，身体并无外伤。

消防人员介绍，个别沿溪、沿河农家乐、小商户会利用季节性裸露的河滩、滩地增设经营点位，对山洪、短时暴雨的突发上涨风险意识不够。进入梅雨季与主汛期，山区河道极易出现短时暴涨洪水，往往几分钟就能阻断逃生路线。

据了解，这名老板在潘桥河边经营农家乐已有一段时间，为招揽夏季客源，他特意在这块天然滩地上布置了一张餐桌、配套帐篷与几把椅子，还摆放了自家培育的盆栽花草，打造沉浸式水上用餐点位。

6月7日夜间起，当地接连降下暴雨，河道水位一路攀升。到6月8日凌晨1时多，老板娘守在岸边，眼看着雨势越来越大，担心滩地上的设施被洪水卷走，便劝说丈夫前去转移财物。老板对突发涨水风险预估不足，独自蹚水登上滩地清点搬运物资。不料上游山洪瞬时倾泻而下，河水迅速漫过原本的涉水小路，来时的去路彻底被湍急水流切断……

消防部门提醒广大经营户与市民，降雨天气切勿前往河滩、河道滩地作业、游玩，不要为抢救财物冒险进入水域。一旦遭遇洪水围困，应立即向高处转移，并拨打119求助，切勿自行涉水逃生。

来 源：温州晚报

原标题： 山洪骤发水流湍急 农家乐老板被困 消防员架绳成功救援

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com